Lögreglan lýsir eftir Sindra Péturssyni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. mars 2026 23:20 Sindri er skegglaus í dag. Aðsend Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Sindra Péturssyni, 44 ára. Hann sást síðast í Reykjavík eftir hádegi í dag. Í tilkynningu frá lögreglu segir að síðast er vitað um Sindra þegar hann fór frá heimili sínu á Dalbraut í Reykjavík um eittleytið í dag. Hann býr í íbúðakjarna við Dalbraut og ætlaði að fara í Góða hirðinn. Sindri er hávaxinn, klæddur í dökkgrára jogging-buxur, svarta úlpu og með hvíta 66 North húfu. Myndin af Sindra er nýleg en hann er skegglaus í dag. Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Sindra, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.