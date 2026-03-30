Innlent

Lög­reglan lýsir eftir Sindra Péturs­syni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sindri er skegglaus í dag. Aðsend

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Sindra Péturssyni, 44 ára. Hann sást síðast í Reykjavík eftir hádegi í dag.

Í tilkynningu frá lögreglu segir að síðast er vitað um Sindra þegar hann fór frá heimili sínu á Dalbraut í Reykjavík um eittleytið í dag. Hann býr í íbúðakjarna við Dalbraut og ætlaði að fara í Góða hirðinn.

Sindri er hávaxinn, klæddur í dökkgrára jogging-buxur, svarta úlpu og með hvíta 66 North húfu. Myndin af Sindra er nýleg en hann er skegglaus í dag.

Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Sindra, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

