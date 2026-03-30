Neyðarlínan segist ekki hafa fengið fullnægjandi upplýsingar þegar bíll gjöreyðilagðist eftir aftanákeyrslu á hópferðabíl þar sem börn á tólfta aldursári voru farþegar. Börnum var sagt að halda áfram fótgangandi í skólasund, en mæður sem rætt verður við gagnrýna harðlega viðbrögðin.
Þá verðum við í beinni útsendingu með varðstjóra hjá Neyðarlínunni sem mun útskýra viðeigandi viðbrögð í slíkum aðstæðum.
Við heyrum í eiganda verslunarinnar Freysness sem kveðst öskuill eftir að hópur ferðamanna fór ránshendi um verslunina. Hún kveðst gjarnan vilja ná tali af fólkinu og tala við það hreina og beina íslensku.
Svo fjallar Kristján Már Unnarsson fréttamaður um jarðgangakosti á milli Súðavíkur og Ísafjarðar en 12-14 milljörðum króna munar í kostnaði eftir því hvaða leið verður valin.
Þá segjum við frétt fyrir bókaorma landsins sem eru miður sín yfir förgun miklum fjölda bóka eftir bestu höfunda Íslands og einnig greinum við frá áætlunarflugi á rafmagnsflugvélum sem er þegar hafið í tilraunaskyni í Noregi og Skotlandi.
Í Sportinu verður rætt við landsliðsþjálfara íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu en liðið mætir Haítí í æfingarleik á morgun. Og eitruð lykt kemur einnig við sögu.
Í Íslandi í dag hittum við sérfræðing í ást sem ætlar að svara öllum þeim helstu mýtum sem eru til um ástina. Er hægt að deyja úr ást? Við fáum svar í Íslandi í dag.
