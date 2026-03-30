Páskaveðrið lítur út fyrir að ætla að sleppa þokkalega, þótt enn sé nokkur óvissa um seinni hluta helgarinnar. Samkvæmt veðurfræðingi eru engin meiriháttar óveður í kortunum, en skírdagur gæti orðið leiðinlegur sunnanlands og þar má búast við að færð verði ekki alls staðar góð.
Útlit er fyrir að veðrið lagist á föstudaginn langa, en óljósara er hvernig laugardagur og páskadagur þróast. Að svo stöddu bendir þó ekkert til annars en að páskaumferðin sleppi nokkuð vel miðað við það sem á undan er gengið í vetur.
Þá virðist kuldinn ætla að haldast fram yfir páska. Veðurfræðingurinn segir veturinn hafa komið svo seint að hann sé enn inni í kortunum og því verði áfram kalt næstu daga, þótt miðvikudagurinn líti ágætlega út.
Á miðvikudag:Vestan og norðvestan 10-15 m/s á Norðaustur- og Austurlandi og stöku él, en hægari vindur annars staðar og þurrt. Frost 0 til 5 stig, en frostlaust við suður- og vesturströndina að deginum. Vaxandi suðaustanátt á Suður- og Vesturlandi um kvöldið og þykknar upp með dálítilli snjókomu eða slyddu.Á fimmtudag:Suðaustan 13-20, en snýst í hægari vestanátt á Suður- og Vesturlandi seinnipartinn. Slydda eða snjókoma með köflum, en úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti um eða yfir frostmarki.Á föstudag:Breytileg átt og líkur á éljum, einkum við sjóinn. Frost 0 til 5 stig.Á laugardag:Austlæg eða breytileg átt. Snjókoma eða slydda sunnanlands, annars víða él. Hiti um eða undir frostmarki.Á sunnudag:Austlæg eða breytileg átt og él í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.