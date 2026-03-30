Vilja lækka á­lögur tíma­bundið vegna hækkandi olíuverðs

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um olíuverðið sem hefur hækkað mikið síðustu daga eftir að árásirnar á Íran hófust. 

Við ræðum við framkvæmdastjóra FÍB sem vill að ríkisstjórnin lækki álögur á eldsneyti líkt og þjóðirnar í kringum okkur hafa verið að gera. 

Einnig fjöllum við um fyrirhugaðar breytingar á virðisaukaskatti baðlóna og heyrum í rekstraraðila Skógarbaðanna fyrir norðan sem er ekki par sáttur við áformin. 

Einnig spyrjum við talsmann Sorpu út í bækurnar sem fara á haugana á hverju ári. 

Í sportpakka dagsins eru það svo fótboltinn sem fer brátt að rúlla en í gær fór hinn svokallaði meistari meistaranna leikur fram þar sem Íslandsmeistarar Víkings mættu bikarmeisturum Vestra. 

