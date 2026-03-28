Bílar sitja fastir vegna þungrar færðar Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 20:06 Snjóþekja er á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins og unnið er að mokstri. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lokað hefur verið fyrir umferð um vegi í kringum höfuðborgarsvæðið vegna óveðurs sem ríður yfir landið. Þung færð er um helstu stofnbrautir höfuðborgarsvæðisins og víða sitja bílar fastir. Gul veðurviðvörun er í gildi um allt land að undanskildu Norðurlandi eystra, Austfjörðum og Austurlandi. Sigríður Inga Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu að allir snjómokstursbílar hafi verið ræstir út og unnið sé að mokstri á höfuðborgarsvæðinu. Á vef Vegagerðarinnar eru upplýsingar um veglokanir en nánari upplýsinga vegna Þrengsla og Hellisheiðar er að sögn Sigríðar að vænta klukkan tíu. Lokað er fyrir umferð um marga vegi og unnið er að snjómokstri vegna ísingar á vegum á höfuðborgarsvæðinu. Vegagerðin Hún segir færðina í borginni hafa þyngst á stuttum tíma og biður vegfarendur að aka á vel útbúnum bílum. Þá biðlar hún til fólks að fylgjast með vefnum Umferdin.is. Situr þú fastur/föst í umferðinni? Fréttnæmar ábendingar og ljósmyndir má senda á Solrundj@syn.is eða sem fréttaskot á vef Vísis.