Stóðu á gangstétt þegar bíl var ekið á þau Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 30. mars 2026 13:45 Söluskála Olís var tímabundið lokað eftir að slysið varð. En á myndinni sést hvernig lögreglan innsiglaði staðinn. Vísir/Aðsend Slysið sem varð í námunda við söluskála í Varmahlíð síðdegis í gær er komið á borð rannsóknarnefndar samgönguslysa. Þetta staðfestir Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, í samtali við fréttastofu, sem staðfesti sömuleiðis að slysið væri alvarlegt. Málið er einnig rannsakað hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra. Barn og fullorðinn einstaklingur voru að ganga á gangstétt þegar bíll ekur á þau. Þau sem urðu fyrir bílnum eru Íslendingar sem voru á ferðalagi. Hin slösuðu voru í gærkvöldi flutt með sjúkraflugi á sjúkrahús.