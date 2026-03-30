Stóðu á gang­stétt þegar bíl var ekið á þau

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Söluskála Olís var tímabundið lokað eftir að slysið varð. En á myndinni sést hvernig lögreglan innsiglaði staðinn.
Söluskála Olís var tímabundið lokað eftir að slysið varð. En á myndinni sést hvernig lögreglan innsiglaði staðinn.

Slysið sem varð í námunda við söluskála í Varmahlíð síðdegis í gær er komið á borð rannsóknarnefndar samgönguslysa.

Þetta staðfestir Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, í samtali við fréttastofu, sem staðfesti sömuleiðis að slysið væri alvarlegt. Málið er einnig rannsakað hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra.

Barn og fullorðinn einstaklingur voru að ganga á gangstétt þegar bíll ekur á þau. Þau sem urðu fyrir bílnum eru Íslendingar sem voru á ferðalagi.

Hin slösuðu voru í gærkvöldi flutt með sjúkraflugi á sjúkrahús.

Samgönguslys Skagafjörður

