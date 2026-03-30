Ríkisstjórnin vilji eyðileggja það sem vel er gert „í einum grænum hvelli“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 30. mars 2026 12:52 Finnur Aðalbjörnsson er einn af eigendum Skógarbaðanna en þeir standa nú í stækkun og uppbyggingu hótels á svæðinu. Vísir/Arnar Eigandi Skógarbaðanna segir áform ríkisstjórnarinnar um að hækka virðisaukaskatt á baðlón valda sér miklum áhyggjum. Hann hafi þegar gefið út verðskrá fyrir næsta ár sem sé í sölu hjá ferðaþjónustuaðilum. Þá muni hækkunin setja stækkunaráform þeirra í uppnám. Í fjármálaáætlun til næstu ára kemur fram að færa eigi virðisaukaskatt á baðlón úr 11 prósentum í 24 prósent. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi Skógarbaðanna fyrir norðan, kveðst hafa orðið afar hissa þegar hann frétti af áformunum. Þau standa í miklum framkvæmdum þessa dagana, eru að byggja hótel og stækka lónið. „Við þurfum að fara að hugsa þetta dæmi bara allt saman upp á nýtt, við erum til dæmis búin að gefa út verðskrá fyrir 2027. Það er búið að selja hana áfram til ferðaþjónustuaðila sem eru svo búnir að selja ferðina til landsins.“ Skógarböðin á AkureyriVísir/viktor Ekki bara túristar sem heimsækja böðin Þá bendir hann á að mikill fjöldi heimamanna kaupi árskort í lónið. „Við erum með rétt um 1.500 kort í gangi og megnið af þessu eru Akureyringar og nærsveitarmenn og það er þessu fólki að þakka að þessi uppbygging hefur getað orðið svona hröð. Þetta mun náttúrulega setja þetta allt í uppnám af því að þetta fólk er bara að fara að borga þessa hækkun. Það er enginn afgangur til að vera að fara að borga þetta. Við sitjum ekki á neinum sjóðum eða einhverjum varaforða eða nokkurn skapaðan hlut. Við borgum ekki út neinar arðgreiðslur eða neitt. Það fer allt í uppbyggingu hérna á svæðinu. Það sem er verið að gera núna, það er bara verið að tefja það eða setja þetta allt í uppnám.“ Áformin valdi honum sjálfum kvíða og áhyggjum. „Þetta er svona hringinn í kringum landið. Ég talaði við kollega minn hérna suður á landi í gær, sko, og þú veist að hann var bara eyðilagður yfir þessu.“ Ísland súrnar í samanburði við Noreg Finnur óttast þróunina því um sé að ræða atvinnugrein í alþjóðlegri samkeppni. „Þetta er náttúrulega einn partur í því að það er verið að verðleggja okkur út af kortinu. Það er náttúrulega nú þegar byrjað með allri þessari skattpíningu. Fólk fer bara til Noregs miklu frekar. Noregur er bara miklu meira spennandi ferðamannastaður heldur en Ísland orðið af því að þar er ríkið að hjálpa til við uppbyggingu í ferðamennsku. En hér er bara allt skotið niður sem gengur sæmilega og er ekki einhver baggi á þjóðinni. Þá á bara að reyna að eyðileggja það líka, bara alveg í einum grænum hvelli,“ segir Finnur Aðalbjörnsson eigandi Skógarbaðanna. Sundlaugar og baðlón Ferðaþjónusta Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Innviðagjald og hækkun vasks eyðileggi samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur það verið rætt í atvinnuvegaráðuneytinu að nýtt innviðagjald, sem bæði Íslendingar og erlendir ferðamenn munu þurfa að greiða, gæti numið fimm þúsundum króna. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir ferðaþjónustuna renna blint í sjóinn og að þetta muni tvímælalaust skaða greinina mikið. 27. mars 2026 20:52 Skattahækkun á baðlón sögð svik við fyrirheit ríkisstjórnarinnar Ferðaþjónustan varð fyrir miklu áfalli þegar fram kom í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að til stæði að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11 prósentum í 24 prósent, að sögn Jóhannesar Þórs Skúlasonar, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar. Hann segir samtökin líta málið alvarlegum augum og að með þessu sé farið gegn skýrum yfirlýsingum stjórnvalda um að ekki stæði til að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu. 27. mars 2026 15:52