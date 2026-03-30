Ekki fengið til­kynningu um þjóf­ótta ferða­menn í Freysnesi

Árni Sæberg skrifar
Garðar Már Garðarsson er aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi.

Lögreglunni á Suðurlandi hefur ekki borist formleg tilkynning um þjófagengi, sem sagt er hafa látið greipar sópa um verslunina Freysnes í Öræfum í gærmorgun. Þó er til skoðunar að reyna að hafa uppi á hópnum.

Þetta segir Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við Vísi. 

Varaði aðra við

Líkt og Vísir fjallaði um í gær varaði eigandi Hótels Skaftafells og söluskálans Freysness aðra ferðaþjónustuaðila á Suðurlandi við hópi ferðamanna, sem kom að söluskálanum á húsbílaleigubílum og stakk öllu steini léttara inn á sig inni í skálanum.

Garðar Már segir laganna verði meðvitaða um málið en aðeins vegna þess að þeir lásu um það í fjölmiðlum. Engin formleg tilkynning hafi borist frá eigendum söluskálans. Til skoðunar sé að hafa samband við þá og reyna í kjölfarið að hafa uppi á þjófunum.

Þjófar handteknir við Gullfoss

Hann segir að tilkynnt hafi verið um annan hóp þjófa, sem virtist stunda vasaþjófnað við Gullfoss um helgina. Lögregla hafi ferið á vettvang og handtekið þrjá, sem virtust stunda slíka iðju, og fært á lögreglustöð. 

Þeim hafi verið sleppt að lokinni skýrslutöku en málið sé enn til rannsóknar.

