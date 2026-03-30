Tvöfaldur verðmunur á Súðavíkurgöngum Kristján Már Unnarsson skrifar 30. mars 2026 21:33 Gangamunni Skutulsfjarðarmegin kæmi við Ísafjarðarflugvöll, yrði þessi leið valin. Verkís/Vegagerðin Tólf til fjórtán milljörðum króna munar í kostnaði eftir því hvaða leið verður valin fyrir jarðgöng milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Nokkrir valkostir hafa verið til skoðunar um hvar göngin eigi að liggja. Í tillögu að nýrri samgönguáætlun eru þau í öðru til þriðja sæti ásamt Fjarðagöngum fyrir austan en á eftir Fljótagöngum. Fjallað var um Súðavíkurgöng í kvöldfréttum Sýnar. Þar hafa hið minnsta sex jarðgangaleiðir verið til skoðunar til að losna við hina alræmdu Súðavíkurhlíð. Syðsti kosturinn eru 6,3 kílómetra göng innan úr Engidal í Skutulsfirði sem myndu opnast í Álftafirði innan við Súðavíkurþorp eða við bæinn Dvergastein. Síðan er þrenn göng, um eða yfir sex kílómetra löng, sem öll myndu liggja nokkurn veginn frá flugvellinum og opnast ýmist við Súðavíkurþorp eða rétt utan við það. Sex valkostir sem helst hafa verið til skoðunar.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Loks eru hafa tvenn styttri göng utan við Súðavík verið til skoðunar, annarsvegar 2,5 kílómetra göng yfir í Arnardal í Skutulsfirði, og hinsvegar 2,3 kílómetra göng sem myndu sneiða framhjá hættulegustu snjóflóðastöðunum í Súðavíkurhlíð. Vegagerðin hefur núna fækkað valmöguleikunum niður í tvo. Eftir standa annarsvegar 2,3 kílómetra löng göng undir Súðavíkurhlíð. Með vegskálum eru þau talin kosta 10-11 milljarða króna, samkvæmt núvirtu kostnaðarmati Vegagerðarinnar. Valkostirnir tveir sem núna verði teknar til nánari greiningar.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Hins vegar eru til skoðunar 6,7 kílómetra göng, sem talin eru kosta 23 til 24 milljarða króna. Þarna munar helmingi eða tólf til fjórtán milljörðum króna. Freyr Pálsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni, tekur þó fram að veruleg óvissa sé um kostnaðinn. Núna fari í hönd nánari greining og skoðun á þessum tveimur valkostum til að áætla betur kostnaðinn. Vegagerðin stefni svo að því næsta vetur að skila áliti sínu. Fyrir fjárveitingavaldið er freistandi að velja ódýrari göngin í gegnum Súðavíkurhlíð. Þá sitja hins vegar eftir varasamir snjóflóðastaðir í Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði. Dýrari valkosturinn hefur þann stóra kost aukalega að hann styttir Djúpleiðina um 9,6 kílómetra og gerir Súðavík og raunar allan Álftafjörð nánast að úthverfi fyrir Ísafjörð. Súðavíkurmegin myndu göngin opnast ofan byggðarinnar í Nýju-Súðavík.Verkís/Vegagerðin Ef þau verða valin myndu þau opnast við Ísafjarðarflugvöll og tengjast þjóðveginum þar sem hann liggur á uppfyllingunni yfir Skutulsfjörð. Síðan kæmu tengivegir, bæði inn í Engidal og svo út með firði og að flugvellinum. Svona gæti tenging dýrari ganganna orðið við núverandi vegakerfi og flugvöllinn.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Samkvæmt teikningu frá Verkfræðistofunni Verkís myndu göngin Súðavíkurmegin opnast fyrir ofan byggðina í nýju Súðavík, neðan við Sauradal. Hér sést hvernig vegurinn gæti legið frá gangamunna ofan Súðavíkur.Verkís/Vegagerðin Mynd af gangamunna Skutulsfjarðarmegin sýnir afstöðuna gagnvart Holtahverfi, flugvellinum og uppfyllingunni yfir Skutulsfjörð. Á henni sést hvernig aðkoman að göngunum gæti litið út séð frá bæjardyrum Ísfirðinga, verði sá valkostur ofan á. Jarðgöngin myndu opnast skammt frá flugstöð Ísafjarðar, ef dýrari kosturinn verður valinn.Verkís/Vegagerðin 