Enn ó­hlýðnast ferða­menn: „Öldurnar skella á stuðlaberginu eins og sprengingar“

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Sjálfan sem ferðamaðurinn freistaði þess að taka með stuðlabergið í bakgrunni hefði getað reynst honum afar dýrkeypt. Adolf Ingi Erlingsson

Hópur ferðamanna var hætt kominn í Reynisfjöru síðdegis á föstudag þegar kraftmikil alda gekk yfir fjöruna. Leiðsögumaður sem myndaði atvikið segir ferðamenn á eigin vegum oft skjóta skollaeyrum við viðvörunum leiðsögumanna á svæðinu.

„Í síðustu viku rak ég hreinlega burt hjón sem voru þarna með tvö börn, sagði þeim að ég gæti ekki horft upp á börn þarna. Látum það vera að fólk vilji leggja sjálft sig í hættu,“ segir Adolf Ingi Erlingsson leiðsögumaður og fyrrverandi íþróttafréttamaður í samtali við fréttastofu. 

Hann birti myndband á Facebook á föstudag sem hann titlaði „Fávitar í Reynisfjöru“ þar sem ferðamenn í fjörunni verða undir öldu. Á tveimur dögum hefur verið horft á myndbandið 230 þúsund sinnum. 

„Ég er þarna með hóp þegar þetta gerist, ég brýni alltaf fyrir mínu fólki að fara varlega og passa að allt sé í lagi. En þeir sem eru á eigin vegum hlusta oft ekki á neitt sem þeim er sagt. Þetta er bara enn eitt dæmið um það,“ segir Adolf Ingi. 

Hann segir rosalegt að horfa upp á fólk sem geri sér enga grein fyrir í hve mikilli hættu það er. Ferðamönnum finnist jafnvel fyndið að verða fyrir öldu á svæðinu. Adolf Ingi lýsir miklum öldugangi í Reynisfjöru umræddan föstudag. 

„Öldurnar voru rosalegar á köflum. Ég sá þær skella á stuðlaberginu eins og spreningingar og þær náðu langt upp á klettinn. Fólk á nú að geta sagt sér að þetta er dálítið hættulegt,“ segir Adolf Ingi en aðspurður segist hann ekki hafa heyrt af slysum á fólki umræddan dag.

Ferðamennirnir í myndbandinu eru langt í frá þeir fyrstu til að fara óvarlega í Reynisfjöru. Fjölmörg myndskeið af fólki hættulega nálægt fjörumálinu er að finna á samfélags- og fréttamiðlum.

Banaslys varð um verslunarmannahelgina í fyrra þegar níu ára þýsk stúlka varð öldunni að bráð. Faðir hennar og systir voru einnig hætt komin. Banaslysið var það fyrsta síðan auknar öryggisráðstafanir voru gerðar á svæðinu í framhaldi af banaslysum í fjörunni fyrir um fjórum árum síðan. 

Þá var meðal annars aukið við upplýsingagjöf og merkingar, settar upp öryggismyndavélar og ljósaskilti sem gefur til kynna hverjar aðstæður eru hverju sinni með tilliti til ölduhæðar, og hversu langt niður í fjöruna er óhætt að fara.

Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru

Ferðamenn í Reynisfjöru segjast lítið hafa vitað um hætturnar áður en þeir heimsóttu fjöruna. Þeir kalla eftir skýrari leiðbeiningum og fleiri skiltum. Hjón sem urðu vitni að banaslysinu telja að lífvörður á staðnum myndi aðeins vekja falska öryggistilfinningu. 

