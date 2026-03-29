Enn óhlýðnast ferðamenn: „Öldurnar skella á stuðlaberginu eins og sprengingar“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 29. mars 2026 16:24 Sjálfan sem ferðamaðurinn freistaði þess að taka með stuðlabergið í bakgrunni hefði getað reynst honum afar dýrkeypt. Adolf Ingi Erlingsson Hópur ferðamanna var hætt kominn í Reynisfjöru síðdegis á föstudag þegar kraftmikil alda gekk yfir fjöruna. Leiðsögumaður sem myndaði atvikið segir ferðamenn á eigin vegum oft skjóta skollaeyrum við viðvörunum leiðsögumanna á svæðinu. „Í síðustu viku rak ég hreinlega burt hjón sem voru þarna með tvö börn, sagði þeim að ég gæti ekki horft upp á börn þarna. Látum það vera að fólk vilji leggja sjálft sig í hættu,“ segir Adolf Ingi Erlingsson leiðsögumaður og fyrrverandi íþróttafréttamaður í samtali við fréttastofu. Hann birti myndband á Facebook á föstudag sem hann titlaði „Fávitar í Reynisfjöru“ þar sem ferðamenn í fjörunni verða undir öldu. Á tveimur dögum hefur verið horft á myndbandið 230 þúsund sinnum. „Ég er þarna með hóp þegar þetta gerist, ég brýni alltaf fyrir mínu fólki að fara varlega og passa að allt sé í lagi. En þeir sem eru á eigin vegum hlusta oft ekki á neitt sem þeim er sagt. Þetta er bara enn eitt dæmið um það,“ segir Adolf Ingi. Hann segir rosalegt að horfa upp á fólk sem geri sér enga grein fyrir í hve mikilli hættu það er. Ferðamönnum finnist jafnvel fyndið að verða fyrir öldu á svæðinu. Adolf Ingi lýsir miklum öldugangi í Reynisfjöru umræddan föstudag. „Öldurnar voru rosalegar á köflum. Ég sá þær skella á stuðlaberginu eins og spreningingar og þær náðu langt upp á klettinn. Fólk á nú að geta sagt sér að þetta er dálítið hættulegt,“ segir Adolf Ingi en aðspurður segist hann ekki hafa heyrt af slysum á fólki umræddan dag. Ferðamennirnir í myndbandinu eru langt í frá þeir fyrstu til að fara óvarlega í Reynisfjöru. Fjölmörg myndskeið af fólki hættulega nálægt fjörumálinu er að finna á samfélags- og fréttamiðlum. Banaslys varð um verslunarmannahelgina í fyrra þegar níu ára þýsk stúlka varð öldunni að bráð. Faðir hennar og systir voru einnig hætt komin. Banaslysið var það fyrsta síðan auknar öryggisráðstafanir voru gerðar á svæðinu í framhaldi af banaslysum í fjörunni fyrir um fjórum árum síðan. Þá var meðal annars aukið við upplýsingagjöf og merkingar, settar upp öryggismyndavélar og ljósaskilti sem gefur til kynna hverjar aðstæður eru hverju sinni með tilliti til ölduhæðar, og hversu langt niður í fjöruna er óhætt að fara. Reynisfjara Öryggi á ferðamannastöðum Ferðaþjónusta Mýrdalshreppur Tengdar fréttir Hunsa rauða ljósið í Reynisfjöru: „Er að setja sig í mjög meðvitaða hættu“ Mikið hefur verið um að ferðamenn hafi farið niður í Reynisfjöru í morgun – framhjá hliðinu og viðvörunarskiltum – þrátt fyrir að rauða ljósið hafi logað. Landeigandi segir fólk með því vera að taka mjög meðvitaða ákvörðun um að setja sig í hættu. 26. ágúst 2025 13:56 Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru Ferðamenn í Reynisfjöru segjast lítið hafa vitað um hætturnar áður en þeir heimsóttu fjöruna. Þeir kalla eftir skýrari leiðbeiningum og fleiri skiltum. Hjón sem urðu vitni að banaslysinu telja að lífvörður á staðnum myndi aðeins vekja falska öryggistilfinningu. 8. ágúst 2025 19:00 Stærðar alda skolaði grjóti yfir bílaplanið við Reynisfjöru Stærðarinnar alda skall á bílastæðið við Reynisfjöru og skolaði grjóti á land. Bílastæðinu hefur verið lokað vegna flóðsins og gestur sagði hnullunga hafa skollið á bílum. 15. mars 2026 14:38 Mest lesið Ósátt með ábyrgðarleysi eftir að börn lentu í bílslysi á skólatíma Innlent Bergdís nýr sendiherra Íslands í Kína Innlent Fyrirséð fjöldamorð í El Fasher: Að minnsta kosti tíu þúsund myrtir á tveimur dögum Erlent Au-pair kerfið sé misnotað til að fá ódýrt vinnuafl Innlent Bílar sitja fastir vegna þungrar færðar Innlent Nafnið verði krefjandi verkefni en í höndum íbúanna Innlent Flugfólkið hjá Atlanta flakkar um allan heim Innlent „Fólk er bara að vinna minna“ Innlent „Brjálaður aðili“ reyndist eftirlýstur af lögreglu Innlent Milljónir No Kings-mótmælenda: „Það verður að stöðva Trump“ Erlent Fleiri fréttir Kanna hvort hinn eftirlýsti sé í löglegri dvöl Enn óhlýðnast ferðamenn: „Öldurnar skella á stuðlaberginu eins og sprengingar“ Ný könnun: Hástökk Viðreisnar í Hafnarfirði Ósátt með ábyrgðarleysi eftir að börn lentu í bílslysi á skólatíma Stórtónleikarnir verða fyrir neðan Öxarárfoss Bergdís nýr sendiherra Íslands í Kína Ársæll hættur sem skólameistari Bílar fastir við Steingrímsfjarðarheiði „Fólk er bara að vinna minna“ Au-pair kerfið sé misnotað til að fá ódýrt vinnuafl Sprengja í umsóknum um au-pair Nafnið verði krefjandi verkefni en í höndum íbúanna Foktjón á Suðurnesjum og Akranesi Verðbólga, biskupsmálið og utanríkismál Breytingar á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar auglýstar Flugfólkið hjá Atlanta flakkar um allan heim „Brjálaður aðili“ reyndist eftirlýstur af lögreglu Pétur Markan bæjarstjóraefni Okkar Hveragerðis Sjö af hverjum tíu fýlum með plast í maganum Sameining hreppanna tveggja samþykkt Bílar sitja fastir vegna þungrar færðar Blóð úr hinum grunaða á hnífi á vettvangi Vonast til að náttúran verði þeim hliðholl Allir fundnir óslasaðir eftir snjóflóð Framkvæmdaleyfi Hvalárvirkjunar fellt úr gildi Gular veðurviðvaranir og vegir á óvissustigi Leiðinlegt þegar ráðist er á „litla manninn á horninu“ Ekið á mann í Þrengslunum Eins og síðast en „einu númeri minna“ Vilja ekki takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“ Sjá meira