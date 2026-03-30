Solaris hefur stefnt Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, fyrir meiðyrði. Krafist er þess að ummæli Guðrúnar í Spursmálum á síðasta ári verði dæmd dauð og ómerk.
Þessu greinir Guðrún frá í færslu á Facebook. Samtökin krefjast þess einnig að Guðrún greiði þeim fjórar milljónir króna í miskabætur og að hún birti opinbera afsökunarbeiðni.
Guðrún var gestur í þáttunum Spursmál á mbl.is þann 28. nóvember 2025. Eftirfarandi eru ummælin sem Solaris telja vera meiðyrði.
… hvað þá heldur þegar einstaklingar hér í samfélaginu voru að fara að landamærunum í Egyptalandi, til þess að ná fólki út sem enginn vissi deili á“
„ … en það gengur náttúrulega alls ekki að hér sé eitthvað, einhver samtök sem kalla sig frjáls félagasamtök, að þau séu einhvern veginn með mútugreiðslum og öðru að taka fólk yfir landamærin sem eru lokuð og koma því fólki hér inn í landið, það gengur engan veginn.“
„ … Jah, ég ætla að leiða að því líkum að þegar að fólk er hér með einhverjar safnanir í gangi og fer með peninga út og er að greiða fyrir ákveðna þjónustu eins og einhverjir sagði, á einhverri skrifstofu í Kaíró, eða hvar sem það nú var, að fyrir hvað ertu að borga, uuu, mjög háar fjárhæðir?“
Guðrún segir í færslunni að það sé greinilegt að Solaris vilji hefta tjáningarfrelsi hennar en það sé varið af stjórnarskrá Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu.
„Ég mun taka til varna með þjóðarhagsmuni að leiðarljósi,“ skrifar hún.