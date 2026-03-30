Jakob hættir sem aðstoðarmaður og snýr sér að gríninu Birgir Olgeirsson skrifar 30. mars 2026 12:03 Jakob Birgisson, ætlar að snúa sér aftur að uppistandinu. Sigurbjörn Óskarsson Jakob Birgisson er hættur sem sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Þordís Valsdóttir, upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins, tekur við af honum. Jakob hefur verið aðstoðarmaður dómsmálaráðherra rúmt ár og segist fyrst og fremst þakklátur fyrir frábært tækifæri og einstakt samstarf við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Þórdís Valsdóttir hættir sem upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins og tekur við af Jakobi sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Vísir/Vilhelm Hann segist ætla að snúa aftur af fullum þunga í uppistandið og ýmsar hliðargreinar sem hafa togað í hann. „Það styttist í næstu sýningu. Ég get ekki beðið," skrifar Jakob á Facebook þar sem hann greinir frá þessum breytingum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur