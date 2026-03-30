Innlent

Jakob hættir sem að­stoðar­maður og snýr sér að gríninu

Birgir Olgeirsson skrifar
Jakob Birgisson, ætlar að snúa sér aftur að uppistandinu.
Jakob Birgisson er hættur sem sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Þordís Valsdóttir, upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins, tekur við af honum.

Jakob hefur verið aðstoðarmaður dómsmálaráðherra rúmt ár og segist fyrst og fremst þakklátur fyrir frábært tækifæri og einstakt samstarf við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur.

Þórdís Valsdóttir hættir sem upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins og tekur við af Jakobi sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Vísir/Vilhelm

Hann segist ætla að snúa aftur af fullum þunga í uppistandið og ýmsar hliðargreinar sem hafa togað í hann.

„Það styttist í næstu sýningu. Ég get ekki beðið,” skrifar Jakob á Facebook þar sem hann greinir frá þessum breytingum. 

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið