Ósætti vegna dymbilvikulokana í leikskólum Garðabæjar Freyja Þórisdóttir skrifar 30. mars 2026 22:30 Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, segir almennt hafa ríkt sátt þegar breytingarnar voru samþykktar. Samsett mynd/Vísir Foreldrar leikskólabarna í Garðabæ setja út á lokanir í dymbilvikunni. Útfærsla Reykjavíkurborgar sé hentugri en þar geti foreldrar valið hvort þeir nýti leikskólapláss eða ekki. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, segir breytingarnar hafa verið til þess að minnka álag á leikskólastarfsmenn. Dymbilvikan er gengin í garð en hún hefur valdið foreldrum í Garðabæ talsverðum höfuðverk. Leikskólar í bænum eru lokaðir alla vikuna en það er í kjölfar breytinga sem voru samþykktar haustið 2023 og var ætlað að bæta starfsumhverfi leikskóla í Garðabæ. Rúnar Örn Birgisson birti í dag færslu í Facebook-hópnum Garðabær – íbúar þar sem hann segist ekki hrifinn af þessari útfærslu bæjarins og óskar eftir því að fá álit fleiri foreldra sem eru með börn á leikskóla í Garðabæ. Ummæli fjölmargra hafa safnast undir færslunni og eru þar langflestir á sama máli og Rúnar. Foreldrar í Garðabæ virðast flestir sammála Rúnari Erni Birsgissyni en hann er ekki sáttur við lokanir leikskóla í Garðabæ.Skjáskot/Facebook Meðal þeirra sem kusu að tjá sig um málið voru Þorbjörg Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi Garðabæjarlistans, sem er í minnihluta. Hún skrifar ummæli við færsluna þar sem hún vitnar í bókun sína sem hún lagði fram við samþykkt tillögunnar haustið 2023. „Við vonum svo sannarlega að tillögurnar skili tilætluðum árangri: Færri lokunum vegna manneklu, fleira starfsfólki á leikskólunum og þar með öruggari þjónustu fyrir fjölskyldur í bænum,“ eru lokaorð bókunarinnar. Þorbjörg Þorvaldsdóttir er bæjarfulltrúi Garðabæjarlistans.Aðsent Í samtali við fréttastofu segir Þorbjörg að hún standi við það að breytingarnar hafi verið til þess hugsaðar að létta á leikskólastarfsfólki en hún segir jafnframt að tryggja þurfi eftirfylgni með breytingunum og endurskoðun ef þörf er á. „Það var gerð könnun sem kom ágætlega út en mér hefur samt fundist vanta upp á eftirfylgni, til dæmis þarf að komast að því hvernig breytingarnar eru að virka fyrir einstæða foreldra og fólk sem starfar á vettvangi þar sem er erfitt að komast frá vinnu.“ „Það var rosalega skýrt ákall frá starfsfólki leikskólanna,“ Þorbjörg bætir við að hún telji breytinguna hafa haft góð áhrif á starfsfólk. Leikskólar í Reykjavík opnir Sum ummælanna kváðu á um að skólar í Reykjavík væru lokaðir alla vikuna, líkt og í Garðabæ. Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, upplýsingafulltrúi á Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, segir svo ekki vera. „Þessu er þannig háttað í Reykjavík að í skólum sem reknir eru af borginni eru svokallaðir skráningardagar í vikunni. Þar geta foreldrar ákveðið hvort þeir sendi börnin á leikskólann þessa tilteknu daga en því fylgir svo dagsgjald,“ segir Hjördís. Hún segir þó að sjálfstætt starfandi leikskólar geti haft þetta öðruvísi ef þeir telji ástæðu til en það sé þá gert í samtali við þann hóp foreldra sem sækir þaðan þjónustu. Skortur á starfsfólki Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, segir að ágætis sátt hafi náðst um breytingarnar. „Við vorum að bregðast við stöðu þar sem var verið að keppast um starfsfólkið en það var of mikið álag á leikskólunum og við sáum það í veikindafjarveru og svoleiðis,“ segir Almar. Hann segir Viðskiptaráð hafa kannað stöðuna og að það hafi komist að því að minnstar lokanir séu í Garðabæ. „Á sumrin getur fólk valið hvaða vikur það vill hafa í sumarfrí, leikskólarnir loka ekki,“ segir Almar. Hann segist að lokum fullum fetum „að þegar á heildina sé litið standi Garðabær mjög framarlega, umræða meðal foreldra sé eðlileg en þetta hafi þurft til að allt sé sanngjarnt“. 