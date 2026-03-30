Um 36 prósent foreldra í Reykjavík hafa stytt dvalartíma Lovísa Arnardóttir skrifar 30. mars 2026 14:40 Foreldrar hafa margir stytt dag barna sinna. Vísir/Anton Brink Um 36 prósent foreldra hafa stytt skráðan vistunartíma barna sinna fyrir innleiðingu Leikskólaleiðarinnar í Reykjavík 1. apríl næstkomandi. Mun færri foreldrar skrá börn sín í 40 klukkustunda vistun á viku en áður. Breytingar á gjaldskrá voru kynntar í febrúar og taka gildi 1. apríl, á miðvikudag. Breytingarnar hafa fengið heitið Leikskólaleiðin í Reykjavík. Meðal breytinga er að boðið er upp á 36 tíma gjaldfrjálsa vistun, hóflegt gjald fyrir 38 tíma vistun, og aukinn afslátt fyrir einstæða foreldra og tekjulágar fjölskyldur. Áfram er hægt að skrá börn í allt að 42,5 stunda vistun. „Það eru mjög miklar breytingar í gangi. Hjá okkur hafa um tveir þriðju foreldra þegar breytt vistunartíma hjá börnum sínum. Langflestir eru að stytta daginn og við sjáum strax að það mun létta á föstudögum, sérstaklega eftir klukkan þrjú. Við erum að púsla tímunum saman en við erum mjög bjartsýn og þetta lítur vel út við fyrstu sýn," segir Ragna Kristín Gunnarsdóttir, leikskólastjóri í Vogabyggð, í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Hér má sjá breytingu á dvalartíma barna í leikskólum í Reykjavík frá október og þar til í mars. Reykjavíkurborg Þar kemur fram að hlutfall foreldra með skráðan vistunartíma 36 klukkustundir á viku eða færri hafi hækkað frá október úr níu prósentum í 24 prósent í lok mars. Þá hafi börnum með 38 stunda vistun eða minna fjölgað úr tíu prósentum í 23 prósent og börnum með 38 stunda vistun eða minna einnig fjölgað úr 10 prósentum í 23 prósent á sama tímabili. Tæpur helmingur með 38 stunda vistun eða minna Samtals eru því 47 prósent barna með skráðan vistunartíma sem er 38 stundir eða skemur, samanborið við 19 prósent í byrjun október. Á sama tíma hefur vistun umfram 38 stundir dregist verulega saman, eða um 28 prósentustig. Í október voru 81 prósent barna skráð með yfir 38 stundir en nú eru þau 53 prósent. Ragna Kristín segir fólk líka stytta á morgnana og þar myndist ákveðinn sveigjanleiki. „Sumum finnst gott að fá að sofa út og þetta sýnir að við höfum kannski verið dálítið föst í þeirri hugmynd að allir vilji byrja snemma. Þetta fer einfaldlega eftir starfsmannahópnum hverju sinni." Gott samstarf við foreldra Samstarfið við foreldra hefur, að sögn Rögnu, verið einstaklega gott og mikilvægt í ferlinu. „Foreldrar hafa tekið þessu ótrúlega vel og við finnum að þau vilja hjálpa okkur í gegnum breytingarnar. Það er frábært að finna þessa samstöðu og að foreldrar séu með okkur í liði," segir hún. „Auðvitað eru einhverjir sem hafa ekki möguleika á þessum sveigjanleika, það er fullkomlega skiljanlegt og mikilvægt að þau geti fengið þá þjónustu sem þau þurfa," segir Ragna Kristín að lokum. Skóla- og menntamál Leikskólar Reykjavík Börn og uppeldi