Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um nokkra grímuklædda menn með barefli í Hafnarfirði. Þeir notuðu bareflin til að berja húsnæði.
Mennirnir voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að garði en að endingu hafði lögregla uppi á mönnunum. Þeir voru vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglunni barst einnig tilkynning um umferðarslys þar sem ekið var á mann í hjólastól þegar hann var á leiðinni yfir gagnbraut. Ökutækið var ekki á mikilli ferð. Lögreglan ræddi við báða aðila og er málið í rannsókn.
Töluvert var um innbrot en fjórir erlendir karlmenn voru vistaðir í fangaklefa grunaðir um að hafa stolið úr fataverslun í miðborginni. Þýfið var endurheimt. Annar var stöðvaður fyrir þjófnað í matvöruverslun.
Einnig var brotist inn í bíl og varð eigandinn vitni að innbrotinu. Gerendurnir náðu að komast í burtu. Upptaka náðist af atvikinu og þekkti lögregla gerendur.