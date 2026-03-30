Lögregla leitar manns Lovísa Arnardóttir skrifar 30. mars 2026 11:10 Lögregla leitar þessa manns. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manninum á meðfylgjandi myndum og er hann vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögreglustöðina á Hverfisgötu 113-115 í Reykjavík í síma 444 1000. Þótt myndirnar séu óskýrar segir í tilkynningu að megi ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er. „Ef einhver þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hin sömu einnig beðin um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið abending@lrh.is," segir í tilkynningu frá lögreglunni.