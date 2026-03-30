Lög­regla leitar manns

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögregla leitar þessa manns.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manninum á meðfylgjandi myndum og er hann vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögreglustöðina á Hverfisgötu 113-115 í Reykjavík í síma 444 1000.

Þótt myndirnar séu óskýrar segir í tilkynningu að megi ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er.

„Ef einhver þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hin sömu einnig beðin um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið abending@lrh.is,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni.

