Innlent

„Hvað er að lög­reglunni?"

Birgir Olgeirsson skrifar
Sveinn Andri Sveinsson er segir augljóst að lögreglan ráði ekki við þau völd sem henni eru falin.

Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður og verjandi Quang Le, segir lögreglu hafa farið langt yfir strikið þegar ráðist var inn á heimili 18 ára sonar Quang Le og 78 ára móður hans klukkan 6:30 á föstudagsmorgun. Hann segir að tengsl mæðginanna við Quang Le réttlæti ekki aðgerðir af þessu tagi.

„Það liggur fyrir að kæra þessa stjórnendur lögreglunnar,“ segir Sveinn Andri.

Rannsókn lögreglu varði kaupsamning milli piltsins og ömmu hans en Sveinn Andri segir að farið hafi verið inn á heimili mæðginanna með miklum tilburðum, brotnar upp dyr og beitt ljósum og öskrum. Þeim hafi verið haldið í 12 klukkustundir áður en þau voru látin laus.

Sveinn Andri gætir ekki hagsmuna mæðginanna en hann muni í samstarfi við verjendur þeirra leggja fram kæru á hendur lögreglunnar vegna þessarar aðgerðar. 

Mál Quang Le réttlæti ekki þessar aðgerðir

 Hann segir ekkert í stöðunni hafa kallað á slíka framgöngu og að lögreglan hefði einfaldlega getað kallað fólkið inn til skýrslutöku eða rætt við það með eðlilegum hætti.

Quang Le hefur verið til rannsóknar frá árinu 2023 vegna gruns um mansal, peningaþvætti, brot á atvinnuréttindum útlendinga og skipulagða brotastarfsemi. Hann sat lengi í gæsluvarðhaldi eftir umfangsmiklar aðgerðir lögreglu í mars 2024 en var síðar látinn laus og settur í farbann. Sveinn Andri segir hins vegar að það mál verði ekki notað sem réttlæting fyrir því að fara með þessum hætti gegn syni hans og móður.

„Brjóta fólk niður andlega“

Sveinn Andri segir jafnframt að ekki verði horft fram hjá því að um sé að ræða fólk af víetnömskum uppruna, þótt það sé íslenskir ríkisborgarar. Að hans mati sýni málið hvernig kerfið taki öðruvísi á lituðu fólki en öðrum.

„Þetta var offari, show-off og sýndarmennska til að brjóta fólk niður andlega,“ segir hann og bætir við:

„Hvað er að lögreglunni? Þeir stjórnendur sem tóku þessa ákvörðun virðast, að mínu mati, fullkomlega ófærir um að fara með það vald sem lögreglan hefur. Ef löggjafinn ætlar að veita lögreglunni auknar valdheimildir verður fyrst að tryggja að þeir sem fara með valdið kunni að beita því af ábyrgð. Mér sýnist þessir millistjórnendur einfaldlega ekki ráða við þau völd sem þeir hafa nú þegar.“

Ekki náðist í lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna þessa máls en haft var eftir henni á vef Ríkisútvarpsins um helgina að ekki væri hægt að staðfesta að aðgerðirnar tengdust meintum brotum Quang Le. Lögreglan heldur því fram að hún hafi starfað innan valdheimilda viið handtökuna og gætt meðalhófs. 

Mál Quangs Le (Davíðs Viðarssonar) Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið