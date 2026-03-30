Bresk stjórnvöld hafa skipað nýjan sendiherra á Íslandi sem á að taka við embættinu í haust. Sá nýi hefur síðasta árið verið í fullri vinnu við að læra íslensku samkvæmt ferilsskrá hans.
Jane Stevens tekur við af Bryony Mathew sem sendiherra Breta á Íslandi í september samkvæmt tilkynningu breska utanríkisráðuneytisins. Hún hefur starfað í bresku utanríkisþjónustunni í hátt í þrjátíu ár.
Stevens hefur meðal annar sinnt málefnum Úkraínu og útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hjá utanríkisráðuneytinu. Þá tók hún þátt í undirbúningi stjórnvalda fyrir Ólympíuleika sem voru haldnir í London árið 2012.
Í ferilsskrá Stevens kemur fram að hún hafi verið í fullu námi í íslensku máli frá því í fyrra.
Mathew, sem Stevens leysi af hólmi, hefur gegnt sendiherrastöðunni frá því árið 2021.