Innlent

Nýr sendi­herra Bret­lands í fullu námi í ís­lensku

Kjartan Kjartansson skrifar
Jane Elizabeth Stevens tekur við sem sendiherra Bretlands á Íslandi í september.
Breska utanríkisráðuneytið

Bresk stjórnvöld hafa skipað nýjan sendiherra á Íslandi sem á að taka við embættinu í haust. Sá nýi hefur síðasta árið verið í fullri vinnu við að læra íslensku samkvæmt ferilsskrá hans.

Jane Stevens tekur við af Bryony Mathew sem sendiherra Breta á Íslandi í september samkvæmt tilkynningu breska utanríkisráðuneytisins. Hún hefur starfað í bresku utanríkisþjónustunni í hátt í þrjátíu ár.

Stevens hefur meðal annar sinnt málefnum Úkraínu og útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hjá utanríkisráðuneytinu. Þá tók hún þátt í undirbúningi stjórnvalda fyrir Ólympíuleika sem voru haldnir í London árið 2012.

Í ferilsskrá Stevens kemur fram að hún hafi verið í fullu námi í íslensku máli frá því í fyrra.

Mathew, sem Stevens leysi af hólmi, hefur gegnt sendiherrastöðunni frá því árið 2021.

Bretland Utanríkismál Sendiráð á Íslandi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið