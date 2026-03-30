Kílómetragjaldið hefur verið áberandi í samfélagsumræðunni undanfarið en í morgun var undirskriftasöfnun fyrir afnámi þess hrint af stað. Fjöldi manns hefur þegar skrifað undir listann.
Undirskriftasöfnun fyrir afnámi kílómetragjalds sem var stofnuð snemma í morgun stendur í tæpum sextán þúsund undirskriftum. Ábyrgðaraðili söfnunarinnar er Maria Csizmás en hún birti nú fyrir skömmu færslu í Facebook-hópnum Kílómetragjaldið þar sem hún lýsir undrun sinni á viðtökunum.
„Takk kærlega fyrir stuðninginn, deilingarnar og öll skilaboðin — þetta sýnir svo skýrt að málið skiptir máli og að við erum mörg sem viljum breytingar. Ef þú hefur ekki skrifað undir ennþá, þá máttu endilega gera það og deila áfram, saman getum við látið í okkur heyra,“ segir Maria í færslunni.
Í yfirlýsingunni sem fylgir söfnuninni á vef Ísland.is kemur fram að undirrituð krefjist þess að kílómetragjald á ökutæki verði fellt niður í heild sinni.
„Núverandi kerfi er ekki aðeins gallað í framkvæmd, heldur einnig óréttlátt í grunnatriðum,“ segir þar en sömuleiðis er sett út á skekkju á milli „raunverulegs aksturs og þess sem kílómetramælir bíls sýnir,“ bæði í yfirlýsingunni og í fjölda færslna í Facebook-hópnum.
Þann 14. mars var efnt til mótmæla á Austurvelli gegn kílómetragjaldinu. Hátt í þrjú hundruð manns hökuðu við „going“ á Facebook-viðburðinum en heldur færri létu sjá sig þegar stundin var runnin upp. Eftir því sem lesa má í Facebook-hópnum Mótmælum kílómetragjaldi mættu á bilinu fimmtán til þrjátíu manns á Austurvöll til að mótmæla. Í ljósi mætingarinnar á mótmælin er óhætt að segja að undirskriftasöfnunin hafi farið betur af stað en ætla mátti.