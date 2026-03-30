Einn var handtekinn í hverfi 108 í gærkvöldi eða í nótt fyrir brot á lögreglusamþykkt. Í dagbók lögreglu kemur fram að hann hafi neitað að segja til nafns og hafi svo hótað lögreglu með ofbeldi. Fram kemur í dagbók að fjórir hafi gist í fangageymslu eftir nóttina.
Í dagbókinni kemur einnig fram að tveir hafi verið handteknir í Kópavogi fyrir innbrot og þjófnað og annar þeirra hafi verið kærður fyrir að aka undir áhrifum vímuefna.
Lögreglan hafði afskipti af fleirum vegna aksturs en einn var handtekinn í Mosfellsbæ fyrir að aka undir áhrifum og skráningarmerki voru fjarlægð af bíl í Hafnarfirði og Árbæ í Reykjavík. Þá var einn kærður fyrir að aka án réttinda í hverfi 108.