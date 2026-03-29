Barn flutt í sjúkraflugi eftir al­var­legt um­ferðar­slys

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slysið átti sér stað fyrir utan söluskála Olís. Vísir/Vilhelm

Alvarlegt umferðarslys varð á Varmahlíð síðdegis í dag. Ekið var á tvo gangandi vegfarendur, fullorðinn einstakling og barn, við söluskála Olís.

Söluskálanum er lokaður og verður það til loka þessa dags að því er segir í tilkynningu lögreglu.

Greint var frá því fyrr í dag að þyrla Landhelgisgæslunnar hefði verið kölluð út að beiðni Lögreglunnar á Norðurlandi vestra vegna umferðarslyss.

Fram kemur í tilkynningu Lögreglunnar á Norðurlandi vestra að hin slösuðu hafi verið flutt flugleiðis á Landspítalann. Þar segir að ekki sé unnt að veita frekari upplýsingar.

Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra.

Uppfært 19:29: Áður kom fram að barnið hefði verið flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Það er rangt. Þyrlan var kölluð út á hæsta forgangi en ákveðið var að flytja bæði hin slösuðu á sjúkrahús í sjúkraflugi.

