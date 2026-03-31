Úr dimmum dal í ljósið: „Finnst við vera fá sterkari og þroskaðri Orra til baka“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, er ánægður með að endurheimta landsliðsfyrirliðann Orra Stein Óskarsson sem hefur gengið í gegnum dimman dal en er nú að ná vopnum sínum. „Ekkert svalara en að sjá framherja, sem fyrirliða, skora mörk,“ segir Arnar.
Það dylst engum að ljósi punkturinn á verkefninu er endurkoma landsliðsfyrirliðans Orra Steins Óskarssonar sem skoraði bæði mörk Íslands gegn Kanada.
Orri hefur mátt þola afar krefjandi tíma, meiðsla hrjáða og missti hann til að mynda af allri undankeppni HM en er nú að finna sitt besta form á nýjan leik bæði með Íslandi sem og Real Sociedad.
„Mér finnst frábært að fá hann aftur,“ segir Arnar um góða endurkomu Orra. „Þetta er okkar fyrirliði og leiðtogi. Hann er búinn að ganga í gegnum dimman dal núna í að verða eitt ár en mér finnst við vera fá sterkari og þroskaðri Orra til baka.“
Orri sé að njóta hverrar einustu mínútu inn á vellinum.
„Þetta er ekkert sjálfsagður hlutur, þegar að þú lendir í svona meiðslum, að koma sterkur til baka. Hann kann virkilega vel að meta liðsfélaga sína og hvað við höfum hérna. Orri var kominn á skrið með sínu félagi áður en hann kom til móts við landsliðið en þetta er mögulega flestu mínúturnar sem hann hefur spilað í talsverðan tíma. Þetta er eitthvað gott til að byggja ofan á. “
„Svo er heldur ekkert svalara en að sjá framherja, sem fyrirliða, skora mörk. Maður man eftir Batistuta í gamla daga. Svo má ekki gleyma því að hann er bara 21 árs. Fyrir svona litla þjóð eins og okkar er miklu betra að hafa alla okkar bestu leikmenn heila og klára í hvaða verkefni sem er.“
Vonandi að fyrirliðinn haldist heill til lengri tíma. Arnar þakkar Age Hareide heitnum, fyrrverandi landsliðsþjálfara Íslands fyrir að taka Orra inn í landsliðshópinn á sínum tíma. Það var svo þegar að Arnar tók við sem landsliðsþjálfari að hann gerði strákinn unga að fyrirliða landsliðsins.
„Það eru tvær mögulegar útkomur fyrir leikmenn (að fá fyrirliðabandið. Þeir gætu farið inn í skel og einhvern veginn höndla ekki ábyrgðina. En það var auðvelt að sjá í honum, bæði með því að tala við hann sjálfan og fólk í kringum hann, að Orri er týpan sem þrífst á ábyrgð og það án þess að verða hrokafullur. Það er þunn lína þarna á milli.“
Ísland mætir Haíti í æfingarleik klukkan hálf fimm í dag. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport.