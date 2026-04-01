Áætlunarflug prófað á rafmagnsflugvélum Kristján Már Unnarsson skrifar 1. apríl 2026 22:11 Rafmagnsflugvélin Beta Alia lent á flugvellinum á eynni Storð í Noregi. Bristow Norway Áætlunarflug á rafmagnsflugvélum er hafið í tilraunaskyni bæði í Noregi og Skotlandi. Fyrst um sinn er þó eingöngu flogið með vörur og póst. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá bandarísku rafmagnsflugvélina Beta Alia lenda á flugvellinum á eynni Storð við vesturströnd Noregs síðastliðið haust. Norska flugfélagið Bristow Norway hefur undanfarna mánuði prófað flugvélina í samstarfi við bandaríska flugvélarsmiðinn Beta Technologies og norsk stjórnvöld, mest á flugleiðinni milli Bergen og Stavangurs.Tveir flugmenn eru um borð en engir farþegar. Eingöngu er flogið með pakka enda telst þetta vera tilraunaflug þar sem verið að prófa hvernig rafmagnsflugvélar reynast í reglubundnu flugi innan Noregs við misjafnar aðstæður. Rafmagnsflugvél Loganair komin á loft í Skotlandi. Farmurinn er póstur fyrir Royal Mail.Loganair Og núna eru Skotar einnig byrjaðir að prófa samskonar rafmagnsflugvél. Hún fór fyrir tólf dögum í sitt fyrsta póstflug á vegum skoska flugfélagsins Loganair en flogið var frá Glasgow til Dundee. Ætlunin er að nota flugvélina á næstu mánuðum í flugi til fleiri staða eins og Aberdeen, Inverness og Orkneyja og verður eingöngu flogið með póst. Hér má sjá hana fljúga: Bandaríkjamenn eru reyndar byrjaðir að prófa hana með farþega um borð. Hún er með sæti fyrir fimm farþega, flýgur á allt að 270 kílómetra hraða og flugdrægið er sagt milli fjögurhundruð og sexhundruð kílómetrar. Framleiðandinn fullyrðir að rafmagnsflugvélin sé margfalt ódýrari í rekstri en hefðbundnar flugvélar, bæði orkukostnaður og viðhaldskostnaður sé mun lægri. Og núna boðar fyrirtækið nítján sæta rafmagnsflugvél. Flugvélarframleiðandinn Beta Technologies er með nítján sæta farþegaflugvél á teikniborðinu. Slík stærð gæti hentað innanlandsflugi á Íslandi.Beta Technologies Fréttir af flugi Orkuskipti Loftslagsmál Samgöngur Noregur Skotland Bandaríkin Stefnt er á fyrsta reynsluflug árið 2029 og að hún komist í reglulegan flugrekstur í byrjun næsta áratugar. 14. desember 2025 07:17