Áætlunar­flug prófað á raf­magns­flug­vélum

Kristján Már Unnarsson skrifar
Rafmagnsflugvélin Beta Alia lent á flugvellinum á eynni Storð í Noregi.
Rafmagnsflugvélin Beta Alia lent á flugvellinum á eynni Storð í Noregi. Bristow Norway

Áætlunarflug á rafmagnsflugvélum er hafið í tilraunaskyni bæði í Noregi og Skotlandi. Fyrst um sinn er þó eingöngu flogið með vörur og póst.

Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá bandarísku rafmagnsflugvélina Beta Alia lenda á flugvellinum á eynni Storð við vesturströnd Noregs síðastliðið haust. Norska flugfélagið Bristow Norway hefur undanfarna mánuði prófað flugvélina í samstarfi við bandaríska flugvélarsmiðinn Beta Technologies og norsk stjórnvöld, mest á flugleiðinni milli Bergen og Stavangurs.

Tveir flugmenn eru um borð en engir farþegar. Eingöngu er flogið með pakka enda telst þetta vera tilraunaflug þar sem verið að prófa hvernig rafmagnsflugvélar reynast í reglubundnu flugi innan Noregs við misjafnar aðstæður.

Rafmagnsflugvél Loganair komin á loft í Skotlandi. Farmurinn er póstur fyrir Royal Mail.Loganair

Og núna eru Skotar einnig byrjaðir að prófa samskonar rafmagnsflugvél. Hún fór fyrir tólf dögum í sitt fyrsta póstflug á vegum skoska flugfélagsins Loganair en flogið var frá Glasgow til Dundee. 

Ætlunin er að nota flugvélina á næstu mánuðum í flugi til fleiri staða eins og Aberdeen, Inverness og Orkneyja og verður eingöngu flogið með póst.

Hér má sjá hana fljúga:

Bandaríkjamenn eru reyndar byrjaðir að prófa hana með farþega um borð. Hún er með sæti fyrir fimm farþega, flýgur á allt að 270 kílómetra hraða og flugdrægið er sagt milli fjögurhundruð og sexhundruð kílómetrar. 

Framleiðandinn fullyrðir að rafmagnsflugvélin sé margfalt ódýrari í rekstri en hefðbundnar flugvélar, bæði orkukostnaður og viðhaldskostnaður sé mun lægri. Og núna boðar fyrirtækið nítján sæta rafmagnsflugvél.

Flugvélarframleiðandinn Beta Technologies er með nítján sæta farþegaflugvél á teikniborðinu. Slík stærð gæti hentað innanlandsflugi á Íslandi.Beta Technologies
Rafmagnsflugvél reynd í áætlunarflugi í Noregi

Fyrsta áætlunarflug rafknúinnar flugvélar í Noregi var farið síðastliðinn fimmtudag í tilraunaskyni. Flogið var milli Stafangurs og Björgvinjar á rafmagnsflugvélinni Alia, sem framleidd er af bandaríska fyrirtækinu Beta Technologies. Flugið er liður í þróunarverkefni í átt að kolefnislausum flugsamgöngum.

Norskt fyrirtæki veðjar á rafknúna sjóflugvél

Norskt sprotafyrirtæki, Elfly Group, er að þróa tveggja hreyfla sjóflugvél sem verður eingöngu rafknúin. Flugvélinni er ætlað að bera níu farþega eða eitt tonn af frakt. Hún á að geta lent bæði á sjó og á flugvöllum á landi og vera einstaklega hljóðlát.

Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin

Kanadíska sprotafyrirtækið Evio hefur kynnt þróun tvinn-rafmagnsflugvélar, Evio 810, til notkunar á styttri flugleiðum í flokki 50 til 100 sæta flugvéla. Stefnt er á fyrsta reynsluflug árið 2029 og að hún komist í reglulegan flugrekstur í byrjun næsta áratugar.

