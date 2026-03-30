Söguleg stund í KR heimilinu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. mars 2026 11:02 Saint Pete í upphitunaratriði REW. Aðsend Það var gríðarleg stemning á tónleikum rappsveitarinnar Mobb Deep síðastliðinn þriðjudag. „Það er óhætt að segja að þetta hafi verið stærstu tónleikar sem við höfum staðið fyrir hingað til," segir Benni B-ruff einn af lykilskipuleggjendum þessarar tónleikaveislu. Herlegheitin voru haldin fyrir stöppuðu KR heimili og upphitun var í höndum hópsins REW en upphitunarhópinn skipa Daron Karl, Emilía Hugrún, Byrkir B, Alexander Jarl, Class B, Afkvæmi Guðanna, Emmsjé Gauti, Saint Pete, Birnir og Subterranean. DJ Fingaprint þeytti skífum í fremri sal. „Kvöldið markaði ákveðin tímamót bæði í umfangi, framkvæmd og stemningu. Húsið fylltist af fólki sem vissi nákvæmlega af hverju það var mætt og orkan í salnum var á öðru leveli frá fyrstu mínútu. Aldrei vekja okkur," segir Benni í skýjunum með kvöldið. „Við erum stolt af útkomunni og hlökkum til að sýna ykkur næstu skref hjá LP og Rew." Hér má sjá vel valdar myndir af kvöldinu teknar af Brynjari Snæ, Ara Páli og Lýð Valberg: Benn B-ruff með goðsögnum úr rappinu.Aðsend Subterranean atriðið var dáleiðandi í upphitunaratriði REW.Aðsend Það var stappað allt kvöldið. Aðsend Sögulegt kvöld að sögn skipuleggjenda og gesta.Aðsend The Infamous Mobb Deep.Aðsend Ungir sem aldnir heillaðir yfir REW opnunaratriðinu.Aðsend Stjáni úr Afkvæmum Guðanna, hér í upphitunaratriði REW.Aðsend Birnir ferskur í upphitunaratriði REW.Aðsend Birnir hefur skotist upp á íslenska tónlistarstjörnuhimininn.Aðsend Alexander Jarl í upphitunaratriði REW.Aðsend Sandra Barilli í góðum félagsskap.Aðsend Sturlað stuð.Aðsend Mobb Deep.Aðsend Class B í upphitunaratriði REW.Aðsend Benni B-Ruff úr REW. ásamt Mobb Deep.Aðsend Emmsjé Gauti tróð upp með Afkvæmum Guðanna.Aðsend Havoc úr Mobb Deep áritar varning.Aðsend Daron Karl í fíling í upphitun.Aðsend Seppi úr Afkvæmum Guðanna.Aðsend Alexander Jarl reppaði Vesturbæinn.Aðsend Glæsilegir áhorfendur í fíling.Aðsend Gísli Galdur.Aðsend Charlie D ásamt Black Fist úr Subterranean.Aðsend Birnir sprengdi skalann í upphitunaratriðinu.Aðsend Mobb Deep flottir.Aðsend Byrkir B frumflutti nýtt lag í upphitunaratriði REW.Aðsend Emilía Hugrún sló í gegn í upphitunaratriði REW.Aðsend Subterranean og Traunerinn úr REW á kamerunni.Aðsend Mobb Deep tryllti lýðinn.Aðsend Emilía Hugrún sló í gegn í upphitunaratriði REW.Aðsend Subterranean og Traunerinn úr REW á kamerunni.Aðsend Mobb Deep tryllti lýðinn.Aðsend Miklar víbrur.Aðsend Subterranean atriðið vakti upp mikla nostalgíu hjá áhorfendum.Aðsenx Aðdáendur Mobb Deep ásamt Havoc úr sveitinni.Aðsend Havoc úr Mobb Deep.Aðsend Saint Pete fékk sér snellu í upphitunaratriði REW.Aðsend