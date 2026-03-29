Karólína Lea Vilhjálmsdóttir minnkaði muninn aðeins of seint fyrir Inter Milan í 1-2 tapi gegn Roma. Íslendingaliðið féll þar með úr leik í ítölsku bikarkeppninni í fótbolta.
Inter var í fínni stöðu eftir að hafa gert 1-1 jafntefli í fyrri leiknum á útivelli en tókst ekki að vinna á heimavelli.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð á milli stanganna hjá Inter en hleypti tveimur mörkum inn í fyrri hálfleik.
Inter þurfti þá að blása til sóknar og gerði fjórar breytingar á liðinu, tvær í hálfleik og tvær snemma í seinni hálfleik.
Karólína Lea kom inn á í hálfleik en komst ekki á blað fyrr en undir blálokin.
Karólína skoraði á 90. mínútu leiksins og minnkaði muninn í 1-2 en Inter tókst ekki að setja jöfnunarmark.
Inter féll því úr leik en Roma mun mæta annað hvort Fiorentina eða Juventus í úrslitaleiknum. Juventus er með 2-0 forystu eftir fyrri leikinn gegn Fiorentina, liði Kötlu Tryggvadóttur og Hlínar Eiríksdóttur.