Fótbolti

Mark Karó­línu dugði skammt og Inter datt úr leik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Karólína Lea gat ekki fagnað marki sínu mikið í dag. Emmanuele Ciancaglini - FC Internazionale/Inter via Getty Images

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir minnkaði muninn aðeins of seint fyrir Inter Milan í 1-2 tapi gegn Roma. Íslendingaliðið féll þar með úr leik í ítölsku bikarkeppninni í fótbolta.

Inter var í fínni stöðu eftir að hafa gert 1-1 jafntefli í fyrri leiknum á útivelli en tókst ekki að vinna á heimavelli.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð á milli stanganna hjá Inter en hleypti tveimur mörkum inn í fyrri hálfleik.

Inter þurfti þá að blása til sóknar og gerði fjórar breytingar á liðinu, tvær í hálfleik og tvær snemma í seinni hálfleik.

Karólína Lea kom inn á í hálfleik en komst ekki á blað fyrr en undir blálokin.

Karólína skoraði á 90. mínútu leiksins og minnkaði muninn í 1-2 en Inter tókst ekki að setja jöfnunarmark.

Inter féll því úr leik en Roma mun mæta annað hvort Fiorentina eða Juventus í úrslitaleiknum. Juventus er með 2-0 forystu eftir fyrri leikinn gegn Fiorentina, liði Kötlu Tryggvadóttur og Hlínar Eiríksdóttur.

