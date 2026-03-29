Thelma Karen Pálmadóttir gaf stoðsendingu í 3-2 sigri BK Hacken gegn Brommapojkarna í fyrstu umferð sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Thelma Karen var á hægri kantinum hjá BK Hacken og lagði upp annað mark liðsins, fyrir Paulinu Nyström.
Hacken hafði komist yfir snemma leiks en fengið á sig jöfnunarmark rétt fyrir hálfleik. Stine Sandbech skoraði svo þriðja mark Hacken, skömmu eftir að Thelma Karen var tekin af velli.
Brommapojkarna minnkaði muninn undir lokin en tókst ekki að sigra Fanneyju Ingu Birkisdóttur aftur og setja jöfnunarmark. Lokatölur urðu því 3-2 sigur hjá Hacken.
María Catharina Ólafsdóttir Gros byrjaði á hægri kantinum hjá Djurgarden og spilaði allan leikinn í 2-1 sigri gegn Vaxjö en komst ekki á blað.
Thelma Karen, Fanney Inga og María Catharina voru allar valdar í landsliðshóp Íslands fyrir leiki gegn Úkraínu og Englandi þann 14. og 18. apríl.