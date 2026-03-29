Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í Derby í Bretlandi grunaður um tilraun til manndráps eftir að bíll hans hafnaði á sjö gangandi vegfarendum.
Atvikið átti sér stað í gærkvöldi þegar svörtum Suzuki Swift var ekið á gangandi vegfarendur í miðborg Derby. Sjö manns slösuðust en eru ekki talin vera í lífshættu.
Lögreglan sagði, samkvæmt BBC, að hinn grunaði væri af indverskum uppruna. Hann var handtekinn stskömmu síðar eftir atvikið og er enn í haldi lögreglunnar. Málið er í rannsókn.
Maðurinn var handtekinn grunaður um tilraun til manndráps að hafa valdið alvarlegum meiðslum með hættulegum akstri og að valda alvarlegum meiðslum af ásetningi.