Erlent

Í haldi lög­reglu eftir að hafa ekið á gangandi veg­far­endur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan við Friars Gate þar sem bílinn hafnaði á sjö manns. Getty

Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í Derby í Bretlandi grunaður um tilraun til manndráps eftir að bíll hans hafnaði á sjö gangandi vegfarendum. 

Atvikið átti sér stað í gærkvöldi þegar svörtum Suzuki Swift var ekið á gangandi vegfarendur í miðborg Derby. Sjö manns slösuðust en eru ekki talin vera í lífshættu.

Lögreglan sagði, samkvæmt BBC, að hinn grunaði væri af indverskum uppruna. Hann var handtekinn stskömmu síðar eftir atvikið og er enn í haldi lögreglunnar. Málið er í rannsókn.

Maðurinn var handtekinn grunaður um tilraun til manndráps að hafa valdið alvarlegum meiðslum með hættulegum akstri og að valda alvarlegum meiðslum af ásetningi.

Bretland Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið