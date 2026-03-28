Talið að milljónir mót­mæli Banda­ríkja­for­seta

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Frá No Kings mótmælum í Washington í Bandaríkjunum í dag. vísir/AP

Yfir þrjú þúsund mótmælaviðburðir gegn forsetanum Donald Trump hafa verið skipulagðir víða í Bandaríkjunum í dag og viðbúið er að milljónir sæki þá.

Þetta er í þriðja sinn sem svokölluð „No Kings“ eða „Engir kóngar“ hreyfing efnir til mótmæla. Talið er að um sjö milljónir hafi tekið þátt í síðustu slíku mótmælum sem voru að mestu leyti friðsamleg. 

Frá Washington í dag.vísir/AP

Skipuleggjendur segja að mótmæla eigi stjórnarháttum, dýrtíð í landinu og árásum Bandaríkjamanna í Íran. Viðburðir hafa verið skipulagðir í flestum stórborgum en búist er við því að fjölmennustu mótmælin verði í Minneapolis þar sem fulltrúar innflytjenda- og tollaefirlitsins ICE skutu mótmælendur til bana í janúar.

Tónlistarmaðurinn Bruce Springsteinn sem gaf í kjölfarið út lagið Streets of Minneapolis og er harður andstæðingur Trumps mun koma þar fram. 

Frá mótmælum í Þýskalandi í dag. Sams konar viðburðir hafa verið skipulagðir víða í Evrópu.vísir/AP

Óvinsældir Trumps hafa ekki mælst meiri frá því að hann tók við embætti í annað sinn og samkvæmt könnun sem birt var í vikunni mælist hann með einungis 36 prósenta stuðning. Óánægjan er meðal annars rakin til hækkandi eldsneytisverðs vegna átakanna í Miðausturlöndum en aðgerðir Bandarikjamanna í Íran mælast afar óvinsælar.

