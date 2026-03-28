Yfir þrjú þúsund mótmælaviðburðir gegn forsetanum Donald Trump hafa verið skipulagðir víða í Bandaríkjunum í dag og viðbúið er að milljónir sæki þá.
Þetta er í þriðja sinn sem svokölluð „No Kings“ eða „Engir kóngar“ hreyfing efnir til mótmæla. Talið er að um sjö milljónir hafi tekið þátt í síðustu slíku mótmælum sem voru að mestu leyti friðsamleg.
Skipuleggjendur segja að mótmæla eigi stjórnarháttum, dýrtíð í landinu og árásum Bandaríkjamanna í Íran. Viðburðir hafa verið skipulagðir í flestum stórborgum en búist er við því að fjölmennustu mótmælin verði í Minneapolis þar sem fulltrúar innflytjenda- og tollaefirlitsins ICE skutu mótmælendur til bana í janúar.
Tónlistarmaðurinn Bruce Springsteinn sem gaf í kjölfarið út lagið Streets of Minneapolis og er harður andstæðingur Trumps mun koma þar fram.
Óvinsældir Trumps hafa ekki mælst meiri frá því að hann tók við embætti í annað sinn og samkvæmt könnun sem birt var í vikunni mælist hann með einungis 36 prósenta stuðning. Óánægjan er meðal annars rakin til hækkandi eldsneytisverðs vegna átakanna í Miðausturlöndum en aðgerðir Bandarikjamanna í Íran mælast afar óvinsælar.