Eins og síðast en „einu númeri minna“

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Frá óveðrinu sem gekk yfir landið í síðustu viku, eða 26. mars.
Gul viðvörun vegna hríðar og storms tekur gildi á höfuðborgarsvæðinu klukkan sex í kvöld. Veðurfræðingur segir veðrið svipa til þess sem gekk yfir landið fyrr í vikunni en þó vera „einu númeri minna“.

„Það hvessir og fer að snjóa um suðvestanvert landið síðdegis og það gæti orðið svolítið blint á Reykjanesbrautinni, á Kjalarnesi og á Hellisheiði upp úr klukkan fimm,“ segir Daníel Þorláksson, veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. „Svo þegar líður á daginn bætir í vindinn og það verða sviptivindar á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli með hviðum upp í 35 metra á sekúndu.“

Gular viðvaranir hafa einnig verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði og Suðausturland. Fyrsta viðvörunin fellur úr gildi á höfuðborgarsvæðinu klukkan tíu í kvöld en aðrar í nótt.

Daníel segir veðrið svipa til þess sem gekk yfir landið á fimmtudag. „Þetta er aftur suðaustanátt en minni vindstyrkur. Þetta er bara númerinu minna en sambærilegt veður að öðru leyti. Byrjar með hríð og skiptir í rigningu að lokum.“

Hann bendir á að margir vegir séu á óvissustigi en það þýðir að þeir gætu lokast með stuttum fyrirvara. Fólki sé bent á að fylgjast með á vefsíðu Vegagerðinnar áður en haldið sé í langferðir.

Lögreglan bendir á að færð geti einnig spillst innan höfuðborgarsvæðisins og þá ekki síst í efri byggðum. 

Fleiri fréttir

