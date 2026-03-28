Eins og síðast en „einu númeri minna" Sunna Sæmundsdóttir skrifar 28. mars 2026 13:11 Frá óveðrinu sem gekk yfir landið í síðustu viku, eða 26. mars. vísir/vilhelm Gul viðvörun vegna hríðar og storms tekur gildi á höfuðborgarsvæðinu klukkan sex í kvöld. Veðurfræðingur segir veðrið svipa til þess sem gekk yfir landið fyrr í vikunni en þó vera „einu númeri minna". „Það hvessir og fer að snjóa um suðvestanvert landið síðdegis og það gæti orðið svolítið blint á Reykjanesbrautinni, á Kjalarnesi og á Hellisheiði upp úr klukkan fimm," segir Daníel Þorláksson, veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. „Svo þegar líður á daginn bætir í vindinn og það verða sviptivindar á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli með hviðum upp í 35 metra á sekúndu." Gular viðvaranir hafa einnig verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði og Suðausturland. Fyrsta viðvörunin fellur úr gildi á höfuðborgarsvæðinu klukkan tíu í kvöld en aðrar í nótt. Daníel segir veðrið svipa til þess sem gekk yfir landið á fimmtudag. „Þetta er aftur suðaustanátt en minni vindstyrkur. Þetta er bara númerinu minna en sambærilegt veður að öðru leyti. Byrjar með hríð og skiptir í rigningu að lokum." Hann bendir á að margir vegir séu á óvissustigi en það þýðir að þeir gætu lokast með stuttum fyrirvara. Fólki sé bent á að fylgjast með á vefsíðu Vegagerðinnar áður en haldið sé í langferðir. Lögreglan bendir á að færð geti einnig spillst innan höfuðborgarsvæðisins og þá ekki síst í efri byggðum.