Vinstrið á blússandi siglingu

Fylgi Vinstrisins, nýs framboðs í Reykjavík undir forystu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, eykst um rúm þrjú prósent milli kannanna. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn keppast enn um efsta sætið.
Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu sem DV birti. Í síðustu könnun Maskínu sem var birt fyrir mánuði síðan mældist Vinstrið með 9,1 prósenta fylgi en mælist nú með 12,4 prósenta fylgi. Ef þetta væru úrslit kosninga fengi listinn þrjá kjörna fulltrúa.
Fylgi bæði Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins dalar. Samfylkingin mældist áður með 24 prósent en er nú með 21,7 prósent. Þá mældist Sjálfstæðisflokkurinn áður með 22,7 prósent en nú með 21,2 prósent. Báðir flokkarnir fengju sex kjörna fulltrúa yrðu þetta úrslit kosninganna.
Viðreisn er í þriðja sæti með 12,6 prósenta fylgi og Vinstrið þar skammt á eftir. Miðflokkurinn mælist síðan með 10,6 prósenta fylgi en mældist fyrir mánuði með ellefu prósenta fylgi.
Lítill munur er á fylgi Pírata sem er 5,4 í dag en var 5,5 prósent í síðustu mælingu. Framsóknarflokkurinn mælist með 5,2 prósenta fylgi og Flokkur fólksins 3,7 prósent. Allir flokkarnir myndu fá einn kjörinn fulltrúa.
Í nýjustu mælingunni myndu hvorki Sósíalistaflokkurinn né Okkar borg fá fulltrúa sem mælast með annars vegar 2,7 prósenta fylgi og hins vegar 2,3 prósent.