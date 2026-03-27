Viðar með þrennu í fyrri hálfleik í bikarsigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 20:54 Viðar Örn Kjartansson er mættur aftur í Selfoss-búninginn og farinn að raða inn mörkum. UMF Selfoss Viðar Örn Kjartansson var á skotskónum í kvöld þegar Selfyssingar tryggðu sér sæti í þriðju umferð Mjólkurbikarsins. Selfoss tók á móti Augnabliki og vann sannfærandi 6-1 sigur eftir að hafa verið 5-0 yfir í hálfleik. Viðar Örn spilaði bara fyrri hálfleikinn en skoraði samt þrennu. Aron Fannar Birgisson skoraði fyrsta markið en Viðar fiskaði síðan víti sem hann tók sjálfur og skoraði. Daði Kolviður Einarsson skoraði þriðja markið og Viðar innsiglaði síðan þrennuna með tveimur mörkum fyrir hálfleik. Viðar skoraði einnig í 3-0 sigri á KÁ í fyrstu umferð bikarkeppninnar og er þar með kominn með fjögur mörk í fyrstu tveimur keppnisleikjum sínum í endurkomunni heim á Selfoss. Maríus Warén minnkaði muninn fyrir Augnablik í upphafi seinni hálfleiks en Selfyssingar bættu við tveimur mörkum fyrir lok leiks en þau skoruðu Elías Karl Heiðarsson og Aron Darri Auðunsson. Mjólkurbikar karla UMF Selfoss