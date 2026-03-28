Austurríska knattspyrnukonan Alexandra Wimmer lést á fimmtudagsmorgun í hörmulegu umferðarslysi í heimalandinu. Hún var aðeins tuttugu ára gömul.
Slysið átti sér stað í Mona-Lisa-göngunum í Linz í Austurríki. Þessi vegarkafli er hluti af Ebelsberg-hraðbrautinni og lykilþáttur í umferðarkerfinu í austurhluta borgarinnar.
Bíll knattspyrnukonunnar rann af óþekktum ástæðum yfir á ranga akgrein og endaði framan á vörubíl. Áreksturinn var svo mikill að bíllinn valt og endaði á hliðinni.
„Þó að slökkviliðsmenn hafi náð konunni úr flakinu með þungum tækjum tókst þeim ekki að bjarga lífi hennar. Þrátt fyrir að endurlífgun hæfist strax lést Alexandra Wimmer á vettvangi af sárum sínum,“ segir í frétt hjá salzburg24.at.
Fimmtán ára farþegi sem var með knattspyrnukonunni slasaðist og var fluttur á sjúkrahús. Vörubílstjórinn, sem er 56 ára gamall, slasaðist ekki.
Alexandra Wimmer var leikmaður austurríska félagsins FC Blau-Weiß Linz en hafði komið við sögu hjá öðrum félögum.
„Við erum orðlaus og í miklu áfalli. Þú varst alltof ung, þú áttir allt lífið framundan. Bros þitt og orka munu fylgja okkur að eilífu. Þú varst ekki bara liðsfélagi heldur líka mjög mikilvægur hluti af félaginu okkar. Það er næstum ómögulegt að lýsa með orðum hversu mikið við munum sakna þín,“ skrifaði Union Kleinmünchen í kveðjupósti sínum.
Óvænt andlát tuttugu ára gömlu leikkonunnar olli einnig mikilli sorg í heimabæ hennar.
„Sem ástríðufull íþróttakona og frábær manneskja mun Alex að eilífu lifa í minningum okkar,“ sagði SC Raika Golling, þar sem Wimmer hóf knattspyrnuferil sinn sjö ára gömul.
