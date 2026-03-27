Päivi Räsänen, þingmaður Kristilegra demókrata í Finnlandi, hefur verið sakfelld fyrir að halda því fram að samkynhneigð sé „þroskaröskun“. Hún hefur notið stuðnings bandarísku samtakanna Alliance Defending Freedom.
Räsänen hafði staðhæfinguna fyrst frammi í bæklingi sem gefinn var út árið 2004 en hún var ákærð eftir að hafa deilt bæklingnum á Facebook árið 2019 og á persónulegri vefsíðu sinni árið 2020.
Hæstiréttur Finnlands fann Räsänen seka í gær og dæmdi hana til að greiða 1.800 evrur, jafnvirði 260 þúsund króna, í sekt. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu, með þremur atkvæðum gegn tveimur, að Räsänen hefði farið með rangt mál þegar hún hélt því fram að samkynhneigð væri „þroskaröskun“.
Hægrimenn í Finnlandi og Bandaríkjunum hafa fordæmt dóminn gegn Räsänen, sem naut, eins og fyrr segir, stuðnings bandarísku samtakanna Alliance Defending Freedom. Samtökin hafa notað málið gegn Räsänen sem dæmi um ritskoðun í Evrópu.
Samtökin voru meðal þeirra sem börðust fyrir því að Roe gegn Wade, hæstaréttardómnum sem tryggði konum réttinn til þungunarrofs, yrði snúið.
Räsänen segir niðurstöðuna áfall og að hún sé að íhuga að áfrýja dómnum til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þess bera að geta að Räsänen var sýknuð á öllum lægri dómstigum.
Guardian greindi frá.