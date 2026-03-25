Ekkert bendi til tengsla við Hamas-samtökin

Atli Ísleifsson skrifar
Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns.
Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert bendi til þess að menn, sem handteknir voru í tengslum við alvarlega líkamsárás í Túnunum í Reykjavík í síðustu viku hafi tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins í morgun. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem send var á fjölmiðla skömmu eftir hádegi í dag. 

„Vegna umfjöllunar Morgunblaðsins og mbl.is um rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Túnahverfi í Reykjavík í síðustu viku vill embættið taka sérstaklega fram að á þessu stigi bendir ekkert til þess að þeir sem hafa verið handteknir í málinu hafi tengsl við Hamas-samtökin. Þá er það enn fremur rangt að hinir sömu séu á lista alþjóðalögreglunnar yfir grunaða hryðjuverkamenn.

Rannsókn málsins er annars í fullum gangi og er í algjörum forgangi hjá embættinu. Hún er mjög viðamikil og tímafrek eftir því, en tveir sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar,“ segir í tilkynningunni.

Á þriðja tug tókust á

Árásin átti sér stað aðfararnótt þriðjudagins 17. mars síðastliðinn. Á þriðja tug manna tókust þar á, meðal annars með eggvopni og kylfum, auk þess sem ekið var á einn. Áður hafði verið greint frá því að samkvæmt heimildum fréttastofu hafi verið um uppgjör í undirheimum að ræða.

Árásin er meðal annars rannsökuð sem tilraun til manndráps og hafa alls átta verið handteknir í tengslum við rannsóknina, en eins og áður segir sitja tveir enn í gæsluvarðhaldi vegna málsins. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu voru flestir þeirra sem voru viðloðnir þessi átök erlendir ríkisborgarar og hluti þeirra dvalið stund á Íslandi.

Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu, greindi frá því í gær að brotaþolar væru þrír og einn þeirra Íslendingur sem þurfti að dvelja á gjörgæslu í nokkra daga.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Fjórum karlmönnum sem handteknir voru í tengslum við alvarlega hópárás í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. Einn er enn í gæsluvarðhaldi en ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum. 

