Ekkert bendi til tengsla við Hamas-samtökin Atli Ísleifsson skrifar 25. mars 2026 12:15 Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert bendi til þess að menn, sem handteknir voru í tengslum við alvarlega líkamsárás í Túnunum í Reykjavík í síðustu viku hafi tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem send var á fjölmiðla skömmu eftir hádegi í dag. „Vegna umfjöllunar Morgunblaðsins og mbl.is um rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Túnahverfi í Reykjavík í síðustu viku vill embættið taka sérstaklega fram að á þessu stigi bendir ekkert til þess að þeir sem hafa verið handteknir í málinu hafi tengsl við Hamas-samtökin. Þá er það enn fremur rangt að hinir sömu séu á lista alþjóðalögreglunnar yfir grunaða hryðjuverkamenn. Rannsókn málsins er annars í fullum gangi og er í algjörum forgangi hjá embættinu. Hún er mjög viðamikil og tímafrek eftir því, en tveir sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar," segir í tilkynningunni. Á þriðja tug tókust á Árásin átti sér stað aðfararnótt þriðjudagins 17. mars síðastliðinn. Á þriðja tug manna tókust þar á, meðal annars með eggvopni og kylfum, auk þess sem ekið var á einn. Áður hafði verið greint frá því að samkvæmt heimildum fréttastofu hafi verið um uppgjör í undirheimum að ræða. Árásin er meðal annars rannsökuð sem tilraun til manndráps og hafa alls átta verið handteknir í tengslum við rannsóknina, en eins og áður segir sitja tveir enn í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru flestir þeirra sem voru viðloðnir þessi átök erlendir ríkisborgarar og hluti þeirra dvalið stund á Íslandi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu, greindi frá því í gær að brotaþolar væru þrír og einn þeirra Íslendingur sem þurfti að dvelja á gjörgæslu í nokkra daga. Fréttin hefur verið uppfærð. Reykjavík Lögreglumál Tengdar fréttir Sýnileiki öryggisgæslu aukinn eftir hópaárás Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs í Reykjavík hefur verið aukinn eftir hópárás sem átti sér stað í kjallaranum aðfaranótt 17. mars. 24. mars 2026 11:24 Einn handtekinn til viðbótar í tengslum við hópárásina Annar maður var handtekinn í gær eftir alvarlega hópárás í bílakjallari undir Höfðatorgi í Reykjavík. Hann hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðahald. 21. mars 2026 16:07 Sleppt úr haldi eftir hópárásina á Höfðatorgi Fjórum karlmönnum sem handteknir voru í tengslum við alvarlega hópárás í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. Einn er enn í gæsluvarðhaldi en ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum. 20. mars 2026 21:44