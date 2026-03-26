Mál­þing um konur sem lifa við lang­vinn veikindi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Alma Ýr formaður ÖBÍ er með erindi á málþinginu.
ÖBÍ og Háskóli Íslands standa fyrir málþinginu Veik og þreytt dag eftir dag á Grand hótel í dag klukkan 13:00. Hægt er að fylgjast með í streymi. 

Heilbrigðishópur ÖBÍ réttindasamtaka og Siðfræðistofnun Háskóli Íslands standa fyrir málþinginu „Veik og þreytt dag eftir dag – konur sem lifa við langvinn veikindi“. Málþingið stendur til klukkan 16. 

Talsvert hefur verið rætt um kvenheilsu og langvinn veikindi kvenna að undanförnu en lítið um aðgerðir. Á þessum viðburði munu hagsmunasamtök þeirra kvenna og kvára sem lifa við langvinn veikindi segja frá reynslu sinni sem og mikilvægum aðgerðum til að bæta stuðning og þjónustu við þennan hóp.

Á dagskrá eru stutt erindi frá ólíkum samtökum og að þeim loknum pallborðsumræður með spurningum úr sal, þar sem fjallað verður um reynslu, áskoranir og stöðu kvenna.

DAgskrá: Kl. 13.00-16.00 með 45 mín kaffihléi

13.00: Fundastjóri Marta Jóns Hjördísardóttir talskona sjúklinga á Landspítala opnar

13.05: Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ

13.10: Telma Sigtryggsdóttir – formaður heilbrigðishóps ÖBÍ

13.20: Nanna Hlín Halldórsdóttir

13.30: Hugrún Vignisdóttir – Samtök um POTS á Íslandi

13.40: Freyja Imsland – ME félag Íslands

13.50: Sigríður Elín Ásgeirsdóttir – Ský – Félag fólks með Post Covid

14.00 Hrönn Stefánsdóttir – Gigtarfélag Íslands

14.10 Kaffihlé

15.00 Valgerður Þórdís Snæbjarnardóttir – Endósamtökin

15.10 Elísa Ósk Línadóttir – PCOS samtök Íslands

15.20 Anna Sigrún og Steinunn Radha – Tabú – femínísk fötlunarhreyfing

15.30 Pallborð með spurningum úr sal

Fækkun aðgerða áfall fyrir marga endósjúklinga

Framkvæmdastýra Endósamtakanna segir ólíðandi að fækka eigi endó-aðgerðum á Klíníkinni. Stór hópur kvenna með endómetríósu bíði eftir þjónustu og bætt þjónusta á heilsugæslu hjálpi þeim ekki í dag. Nauðsynlegt sé að gera bæði í einu.

„Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“

Charlotta Ýr Davíðsdóttir segir reynslu sína af íslenska heilbrigðiskerfinu hafa einkennst af skorti á heildarsýn, hlustun og eftirfylgni. Hún gekk í gegnum sáran fósturmissi á sama tíma og hún glímdi við langvinna sjúkdóma og segir að sérstaklega hafi verið erfitt að upplifa að POTS-greining hennar væri ekki tekin jafn alvarlega og aðrir sjúkdómar.

