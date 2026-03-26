Málþing um konur sem lifa við langvinn veikindi Lovísa Arnardóttir skrifar 26. mars 2026 12:55 Alma Ýr formaður ÖBÍ er með erindi á málþinginu. Vísir/Ívar Fannar ÖBÍ og Háskóli Íslands standa fyrir málþinginu Veik og þreytt dag eftir dag á Grand hótel í dag klukkan 13:00. Hægt er að fylgjast með í streymi. Heilbrigðishópur ÖBÍ réttindasamtaka og Siðfræðistofnun Háskóli Íslands standa fyrir málþinginu „Veik og þreytt dag eftir dag – konur sem lifa við langvinn veikindi". Málþingið stendur til klukkan 16. Talsvert hefur verið rætt um kvenheilsu og langvinn veikindi kvenna að undanförnu en lítið um aðgerðir. Á þessum viðburði munu hagsmunasamtök þeirra kvenna og kvára sem lifa við langvinn veikindi segja frá reynslu sinni sem og mikilvægum aðgerðum til að bæta stuðning og þjónustu við þennan hóp. Á dagskrá eru stutt erindi frá ólíkum samtökum og að þeim loknum pallborðsumræður með spurningum úr sal, þar sem fjallað verður um reynslu, áskoranir og stöðu kvenna. DAgskrá: Kl. 13.00-16.00 með 45 mín kaffihléi 13.00: Fundastjóri Marta Jóns Hjördísardóttir talskona sjúklinga á Landspítala opnar 13.05: Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ 13.10: Telma Sigtryggsdóttir – formaður heilbrigðishóps ÖBÍ 13.20: Nanna Hlín Halldórsdóttir 13.30: Hugrún Vignisdóttir – Samtök um POTS á Íslandi 13.40: Freyja Imsland – ME félag Íslands 13.50: Sigríður Elín Ásgeirsdóttir – Ský – Félag fólks með Post Covid 14.00 Hrönn Stefánsdóttir – Gigtarfélag Íslands 14.10 Kaffihlé 15.00 Valgerður Þórdís Snæbjarnardóttir – Endósamtökin 15.10 Elísa Ósk Línadóttir – PCOS samtök Íslands 15.20 Anna Sigrún og Steinunn Radha – Tabú – femínísk fötlunarhreyfing 15.30 Pallborð með spurningum úr sal Málefni fatlaðs fólks Heilbrigðismál Jafnréttismál Félagasamtök Tengdar fréttir Fækkun aðgerða áfall fyrir marga endósjúklinga Framkvæmdastýra Endósamtakanna segir ólíðandi að fækka eigi endó-aðgerðum á Klíníkinni. Stór hópur kvenna með endómetríósu bíði eftir þjónustu og bætt þjónusta á heilsugæslu hjálpi þeim ekki í dag. Nauðsynlegt sé að gera bæði í einu. 22. mars 2026 15:31 „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp" Charlotta Ýr Davíðsdóttir segir reynslu sína af íslenska heilbrigðiskerfinu hafa einkennst af skorti á heildarsýn, hlustun og eftirfylgni. Hún gekk í gegnum sáran fósturmissi á sama tíma og hún glímdi við langvinna sjúkdóma og segir að sérstaklega hafi verið erfitt að upplifa að POTS-greining hennar væri ekki tekin jafn alvarlega og aðrir sjúkdómar. 9. mars 2026 08:02