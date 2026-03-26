Geta ekki siglt Herjólfi að höfninni vegna óveðursins Lovísa Arnardóttir skrifar 26. mars 2026 12:33 Ekki er hægt að sigla að höfninni í Þorlákshöfn eins og er vegna veðurs. Vísir/Vilhelm Herjólfur bíður í um tuttugu mínútna fjarlægð frá Þorlákshöfn eftir því að sigla að landi. Ófært er eins og er. Skipið lagði af stað klukkan níu í morgun og var áætlað rétt fyrir klukkan 12 að landi. „Það er ófært eins og staðan er núna. Við reiknum með því að fljótlega lygni og þá verði fært þarna inn. Hann bíður þangað til aðstæður batna. Hann hefði átt að vera koma inn um tólfleytið og hann er um tuttugu mínútum frá," segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, í samtali við fréttastofu. Ólafur segir því um klukkutíma seinkun á áætlun, örfáir hafi átt bókað í ferðina klukkan 12 til Vestmannaeyja en það verði einhver seinkun á henni og líklega einnig á ferðunum sem voru áætlaðar eftir það. Skipið hafi átt að sigla af stað aftur frá Vestmannaeyjum klukkan 16 en það standist líklega ekki. Hann segir þetta hafa gerst áður og það sé algengara í Landeyjahöfn. Hann segir ferðina hafa gengið vel frá Vestmannaeyjum, siglt hafi verið undan vindi en ferðin gæti þá orðið erfiðari til baka á eftir. Hann segir að þegar skipið kemst í land eigi hann ekki von á því að aflestun og lestun taki langan tíma. Sett verði tilkynning á heimasíðuna um leið og nánari tímasetningar liggja fyrir. Ölfus Vestmannaeyjar Herjólfur