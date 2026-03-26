Barn­laus leik­skóli

Lovísa Arnardóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Sigrún var að vinna í starfsáætlun næsta árs til að nýta tímann.  Vísir/Lýður Valberg

Sigrún Grétarsdóttir, leikskólastjóri í Hólaborg í Breiðholti í Reykjavík, var mætt til vinnu snemma í morgun en lágmarksopnun var í öllum leikskólum borgarinnar og mælst var til þess að fólk kæmi ekki með börnin nema nauðsyn væri.

Foreldrar og forráðamenn fengu póst í gær þar sem þau voru beðin að láta vita ef þau þyrftu á þjónustunni að halda. Ekki virðist hafa verið mikil þörf því fá börn eða jafnvel engin voru mætt í marga leikskóla. Það má þó eiga von á því að það breytist um klukkan 13.

„Það er búið að vera afskaplega rólegt innandyra, ekki alveg eins rólegt úti,“ segir Sigrún en Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður og Lýður Valberg tökumaður litu við í morgun.

„Við erum mættar hérna tvær til að hafa leikskólann opinn fyrir þau sem þurfa á því að halda þó svo að veðrið sé svona. En reyndin er sú að það er ekkert barn hérna í dag,“ segir Sigrún.

Hún segir það ekki koma á óvart. Yfirleitt þurfi einhverjir á því að halda, fólk í framlínustörfum, en í dag hafi enginn þurft á því að halda og frekar valið að vera heima.

„Þetta er kannski ekki skrítið en óvanalegt,“ segir Sigrún og að þau starfi ekki í leikskóla til að hafa hann tóman.

Opna fyrir alla vonandi um 13

Hún segir að um leið og appelsínugul viðvörun renni úr gildi opni leikskólinn aftur fyrir alla.

„Vonandi verður það bara strax um eittleytið,“ segir Sigrún og að hún hafi nýtt tímann í morgun til að vinna um ýmis verkefni sem hafi setið á hakanum.

Sigrún segir ánægjulegt að fólk hafi tekið viðvörunum alvarlega og hvað það beri mikla virðingu fyrir þeim.

„Líka þennan hlýhug frá foreldrum að virkilega vilja vera í þessari samvinnu með okkur, að passa upp á að allir séu öruggir.“

Hægt er að fylgjast með nýjustu vendingum að veðri í vaktinni að neðan. 

