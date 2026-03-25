Morgunflugi Icelandair frá Keflavíkurflugvelli á morgun hefur ýmist verið aflýst eða því seinkað vegna veðurs. Komuflugi Icelandair frá Norður-Ameríku hefur verið seinkað frá morgni til hádegis og búist er við að veðrið muni hafa áhrif á innanlandsflug fyrri partinn.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu til fjölmiðla. Þar segir að farþegum sem eiga flug innanlands á morgun hafi staðið til boða síðan í gær að færa flugið sitt um einn dag til eða frá.
Appelsínugul viðvörun tekur gildi í fyrramálið á suðvesturhluta landsins og stendur fram yfir hádegi. Búist er við að ýmis starfsemi í samfélaginu liggi í lamasessi á morgun.
Fram kemur að farþegar sem áttu bókað flug sem þegar hefur verið aflýst fái annan flugmiða og nýja ferðaáætlun.
„Vegna umfangs röskunarinnar má búast við að endurbókunarferlið taki lengri tíma en venjulega. Farþegum er þökkuð þolinmæðin og bent á að fylgjast vel með þeim skilaboðum sem félagið sendir auk þess sem hægt er að fylgjast með á vef félagsins undir bókunin mín og í Icelandair appinu. Ekki er þörf á að hafa samband við Icelandair nema ný ferðaáætlun falli ekki að ferðalaginu,“ segir í tilkynningu.