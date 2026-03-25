Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, í samráði með Almannavörnum, varar við vondu veðri á morgun. Appelsínugular veðurviðvaranir verða í gildi fyrripart dags. Viðbúnaður verður aukinn sérstaklega í Grindavík.
Í fréttatilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að gert sér ráð fyrir hríðarveðri, slæmu skyggni og snjókomu, einkum á Reykjanesi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun sem tekur gildi klukkan fimm í nótt og svo tekur appelsínugul veðurviðvörun við klukkan sjö í fyrramálið. Hún verður í gildi til klukkan 13 á suðvesturhorninu.
Foreldrar eru hvattir til að fylgja börnum sínum í skóla og leikskóla. Þá skal fólk ekki fara af stað á vanbúnum bílum. Tryggja þarf að ökutæki séu vel útbúin vetrarhjólbörðum, nægu eldsneyti og tilbún í vetrarfærð á vegum á svæðinu. Þá er fólk hvatt til að hafa meðferðis í bílnum hlý föt, mat og drykk ef tafir verða.
Áframhaldandi óvissa sé með landris og jarðhræringar á svæðinu í kringum Grindavík og Svartsengi. Í morgun ákváðu viðbragðsaðilar að funda til að meta aðstæður í Grindavík sökum veðurs. Vakt slökkviliðs verður til staðar ásamt björgunarsveit og þá verður aðgerðastjórn lögreglu virkjuð í fyrramálið.
„Þar sem enn ríkir óvissa með jarðhræringar og landris mælist enn undir Svartsengi með mögulegri eldgosshættu, er almenningi, ferðamönnum og íbúum svæðisins ráðlagt að kynna sér vel aðstæður og að það gæti komið til þess að flóttaleiðir frá bænum lokist með stuttum fyrirvara,“ segir í tilkynningunni.
„Fyrirtækjaeigendur í Grindavík eru einnig beðnir um að hafa í huga að fresta komu starfsfólks þangað til að veður gengur niður og færð sé í lagi.“