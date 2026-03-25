„Um­ferðin kemur til með að hægja veru­lega á sér“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hjalti Guðmundsson er skrifstofustjóri borgarlandsins sem sér um snjómokstur hjá Reykjavíkurborg.

Gefin hefur verið út appelsínugul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið vegna suðaustan storms og stórhríðar. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg býst við að verulega hægist á umferð og segir að viðbragðsáætlun vegna veðursins hafi verið virkjuð.

Appelsínugul viðvörun tekur gildi á höfuðborgarsvæðinu, Faxaflóa og Suðurlandi klukkan sjö í fyrramálið og er búist við suðaustan 23-33 metrum á sekúndu með mjög snörpum vindhviðum sem gætu farið allt upp í 45 metra á sekúndu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og undir Eyjafjöllum. 

Þá verður stórhríð á Hellisheiði og í Þrengslum. Einnig er fólk hvatt til að huga að lausamunum þar sem hætta verður á foktjóni.

Erfið færð á mesta umferðartímanum

Viðvaranirnar eru í gildi til klukkan eitt eftir hádegið og má búast við versnandi færð á höfuðborgarsvæðinu strax í fyrramálið. 

Hjalti Guðmundsson, skrifstofustjóri borgarlandsins hjá Reykjavíkurborg, segir að veðurspár geri ráð fyrir snjókomu sem fari síðan yfir í rigningu og að búið sé að virkja viðbragðsáætlun sem feli í sér upplýsingagjöf til almennings auk verklegra þátta sem þarf að undirbúa.

„Snjókoman verður á mesta umferðartímanum sýnist mér, þannig að það gæti orðið svolítið blint. Umferðin kemur til með að hægja verulega á sér geri ég ráð fyrir,“ sagði Hjalti í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Segir vanbúna bíla geta valdið miklum töfum

Búið sé að undirbúa bæði mannskap og vélar fyrir það ástand sem spáð er.

„Við erum tilbúin með okkar vélar, verktaka og mannskap til að takast á við þessar aðstæður. Svo er það bara tæknileg umræða þegar þetta er að ganga yfir hvenær við köllum út og hvenær er árangursríkast að kalla út,“ bætir Hjalti við.

Hvaða skilaboðum vilt þú koma til almennings fyrir hvellinn í fyrramálið?

„Bara að fara varlega fyrst og fremst og alls ekki fara út á vanbúnum bílum. Það er kannski fyrst og fremst það sem gildir. Einn til tveir vanbúnir bílar geta valdið miklum töfum í samgöngukerfinu þannig að fólk mætti aðeins hugsa til þess,“ segir Hjalti að lokum.

