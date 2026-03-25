Af­lýsa hættustigi og rýmingum á Seyðis­firði

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá Seyðisfirði. Myndin er úr safni.
Lögreglan á Austurlandi

Almannavarnir á Austurlandi hafa aflýst hættustigi á Seyðisfirði og sömuleiðis rýmingum vegna snjóflóðahættu. Tíu manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna hættunnar á mánudagskvöld.

Rýmt var á fimm reitum á Seyðisfirði á mánudag. Síðustu tveimur rýmingunum, á reitum SE24 og SE26, var aflétt með ákvörðun almannavarna í morgun.

Mikla ofankomu gerði á Austurlandi og lokuðust vegir vegna hennar. Almannavarnir bjuggust við því að aflétta rýmingum á Seyðisfirði í hádeginu í gær en það dróst fram á daginn í dag að aflétta þeim alls staðar.

Almannavarnir Fjarðabyggð

