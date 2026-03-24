Dómarinn sem gaf Ronaldo rautt í Dublin dæmir aftur hjá Heimi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo lætur Heimir Hallgrímsson heyra það eftir að hann fékk rauða spjaldið í Dublin.
Cristiano Ronaldo lætur Heimir Hallgrímsson heyra það eftir að hann fékk rauða spjaldið í Dublin. Getty/Piaras Ó Mídheach

Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans í írska landsliðinu þekkja vel til dómarans sem dæmir hjá þeim í umspilsleiknum mikilvæga á móti Tékkum á fimmtudagskvöldið.

Írar eru tveimur sigrum frá því að vera með á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og Heimir væri þá að fara með sitt annað landslið á HM eftir að hafa farið með íslenska landsliðið á HM í Rússlandi 2018.

Írar mæta fyrst Tékkum í Prag og vinnist sá leikur verður hreinn úrslitaleikur á heimavelli á móti Dönum eða Norður-Makedóníu. Í boði er sæti í A-riðli HM þar sem eru líka Mexíkó, Suður-Kórea og Suður-Afríka.

Dómari leiksins í Prag verður Svíinn Glenn Nyberg sem dæmdi einmitt leik Írlands og Portúgals í undankeppninni í nóvember síðastliðnum.

Írar héldu sér þá á lífi í baráttunni um annað sætið riðilsins með 2-0 sigri á toppliði Portúgals. Troy Parrott skoraði bæði mörkin í leiknum en ein stærsta fréttin var í kringum rauða spjaldið sem Cristiano Ronaldo fékk.

Heimir og Ronaldo lentu líka í smá orðaskaki eftir rauða spjaldið en allt endaði þó í góðu.

HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands

