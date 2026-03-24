Dómarinn sem gaf Ronaldo rautt í Dublin dæmir aftur hjá Heimi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. mars 2026 20:02 Cristiano Ronaldo lætur Heimir Hallgrímsson heyra það eftir að hann fékk rauða spjaldið í Dublin. Getty/Piaras Ó Mídheach Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans í írska landsliðinu þekkja vel til dómarans sem dæmir hjá þeim í umspilsleiknum mikilvæga á móti Tékkum á fimmtudagskvöldið. Írar eru tveimur sigrum frá því að vera með á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og Heimir væri þá að fara með sitt annað landslið á HM eftir að hafa farið með íslenska landsliðið á HM í Rússlandi 2018. Írar mæta fyrst Tékkum í Prag og vinnist sá leikur verður hreinn úrslitaleikur á heimavelli á móti Dönum eða Norður-Makedóníu. Í boði er sæti í A-riðli HM þar sem eru líka Mexíkó, Suður-Kórea og Suður-Afríka. Dómari leiksins í Prag verður Svíinn Glenn Nyberg sem dæmdi einmitt leik Írlands og Portúgals í undankeppninni í nóvember síðastliðnum. Írar héldu sér þá á lífi í baráttunni um annað sætið riðilsins með 2-0 sigri á toppliði Portúgals. Troy Parrott skoraði bæði mörkin í leiknum en ein stærsta fréttin var í kringum rauða spjaldið sem Cristiano Ronaldo fékk. Heimir og Ronaldo lentu líka í smá orðaskaki eftir rauða spjaldið en allt endaði þó í góðu. Glenn Nyberg - the referee who sent off Cristiano Ronaldo at the Aviva Stadiun - has been appointed to referee Czechia v Ireland on Thursday.UEFA: a great bunch of lads. pic.twitter.com/ABuWChg6Lf— Balls.ie (@ballsdotie) March 24, 2026