Ræddu „fjóra strámenn“, vonbrigði og hagsmunaárekstra Birgir Olgeirsson skrifar 24. mars 2026 15:41 Þingmenn stjórnarandstöðu og meirihlutans ræddu frétt Morgunblaðsins um meint orð utanríksiráðherra á þingi í dag. Vilhelm „Við þurfum að vita nákvæmlega hvaða samtöl hafa verið í gangi og um hvað,” sagði Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, á Alþingi í dag þar sem hún ræddi frétt Morgunblaðsins um meint orð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Morgunblaðið hafði ummælin eftir þremur ónafngreindum viðmælendum sem sátu fund sem Þorgerður átti með forvígismönnum íslenskra millilandasviðskiptaráða sem haldinn var í utanríkisráðuneytinu í síðustu viku. Hefur Morgunblaðið það eftir þessum viðmælendum að Þorgerður meti það svo að Evrópusambandið sé líklegra til að taka upp íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið en að Íslendingar þurfi að aðlaga sig að sjávarútvegsstefnu ESB. Var sömuleiðis fullyrt að Þorgerður teldi að með aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi það koma í hlut Íslendinga að sinna starfi fiskveiðistjóra innan framkvæmdastjórnar ESB. Þorgerður Katrín brást við þessum skrifum á Facebook í dag með því að segja að verið sé að reyna að afvegaleiða umræðuna. Þorgerður tók jafnframt fram að ákveðin hagsmunaöfl hér á landi vinni leynt og ljóst að því að ala á ótta og tortryggni í garð þjóðaratkvæðagreiðslunnar og Evrópusambandsins. Hún segir andstæðinga EES-samningsins hafa beitt sömu aðferðum á sínum tíma en sagan sýni að samningurinn sé sá allra mikilvægasti viðskiptasamningur sem Íslendingar hafi gert. Diljá vill fá samtölin við ESB upp á borðið Diljá Mist situr í utanríkismálanefnd en hún minntist á í umræðum um störf þingsins að Þorgerður muni mæta á fund utanríkismálanefndar á morgun. Tók Diljá fram að nefndarmenn hafi ítrekað óskað eftir upplýsingum um bæði formlega og óformlega fundi íslenskra ráðamanna með fulltrúum ESB. Hún sagði að starf utanríkismálanefndar á kjörtímabilinu hefði litast af vaxandi óánægju stjórnarandstöðunnar með samráðs- og virðingarleysi fyrir lögbundnu hlutverki nefndarinnar. Diljá Mist Einarsdóttir sagði frétt Morgunblaðsins minna á frumvarp sem hún og aðrir Sjálfstæðismenn hafa lagt fram sem varða hagsmunaárekstra æðstu ráðamanna. Vísir/Vilhelm „Á forsíðu Morgunblaðsins í dag er fjallað um meint ummæli hæstvirts utanríkisráðherra um embætti sem kunni að koma í hlut Íslands við inngöngu í ESB. Ummælin eru höfð eftir þremur fundargestum á fundi hæstvirts ráðherra með íslensku millilandaviðskiptaráðunum. Mér sýnist ummælin hvorki hafa verið staðfest né hrakin af hæstvirtum ráðherra, sem hefur þó gefið út sérstaka yfirlýsingu vegna þessa,” sagði Diljá. Meint ESB-embætti varð tilefni umræðu um hagsmunaárekstra Hún sagði umræðuna um að fiskveiðistjóri framkvæmdastjórnar ESB gæfi tilefni til að minna á frumvarp sem hún hefur lagt fram ásamt fleiri Sjálfstæðismönnum um að reglur verði hertar varðandi hagsmunaárekstra æðstu ráðamanna sem sinna hagsmunagæslu fyrir hönd Íslands í samningaviðræðum við erlend ríki. Lagabreytingin hljóðar þannig að þegar æðstu stjórnendur og aðstoðarmenn ráðherra, sem sinna hagsmunagæslu fyrir hönd Íslands í samningaviðræðum við erlend ríki, bandalög þeirra eða alþjóðstofnanir, láta af störfum í Stjórnarráði Íslands sé þeim óheimilt að þiggja embætti á þeirra vegum á næstu 18 mánuðum eftir að störfum þeirra lýkur, komi til inngöngu í þau. „Margar nágranna- og vinaþjóðir hafa enda strangari lagaramma um þetta en við. Það er gríðarlega mikilvægt að embættisfærslur í tengslum við viðræður við erlenda aðila séu hafnar yfir allan vafa. Með þessu myndum við auka traust, hlutleysi og greinarmun á eiginhagsmunum og hagsmunum þjóðarinnar,” sagði Diljá Mist. Grímur afar vonsvikinn Þorgrímur Sigmundsson, þingmaður Miðflokksins, vitnaði einnig í frétt Morgunblaðsins og spurði í umboði hvers viðræður við Evrópusambandið færu fram í ljósi þess að engin atkvæðagreiðsla hefði farið fram, hvorki hjá þingi eða þjóð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, lýsti yfir miklum vonbrigðum með frétt Morgunblaðsins og orða þingmanna í þingsal í dag vegna hennar. Vilhelm Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar var hreint ekki sáttur við þessi ummæli Þorgríms og lýsti yfir töluverðum vonbrigðum. „Þegar hann las grein úr Morgunblaðinu sem var höfð eftir einhverjum strámanni,” sagði Grímur en þá var kallað úr sal „fjórir“. „Fjórum strámönnum sennilega eftir því sem hæstvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson veit,” hélt Grímur áfram og bætti við: „Þar sem haft er eftir úr þessari grein að aðildarviðræður séu hafnar við Evrópusambandið. Það er merkilegt að það skuli vera til umræðu þegar blaðamaðurinn virðist ekki gera minnstu tilraun til að hafa samband við ráðherrann til þess að fá það staðfest að viðkomandi ráðherra hafi sagt þetta,” sagði Grímur. „Eitthvað sé að gerast sem er ekki að gerast“ Hann sagði þetta merkilega blaðamennsku og það hafi valdið honum vonbrigðum að heyra Jón Pétur Zimsen, þingmann Sjálfstæðisflokksins, kalla „heyr, heyr,“ yfir ræðu Þorgríms. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mætir á fund utanríkismálanefndar Alþingis á morgun og má vænta að hún verði spurð út í formlegar og óformlegar viðræður sínar við fulltrúa Evrópusambandsins. Vísir/Anton Brink „Mér finnst það orka tvímælis að það sé ekki einu sinni hægt að vitna bara til réttra orða. Nú þegar er hæstv. ráðherra búinn að segja að þetta sé algjört bull. En það er ekki bara hv. þm. Þorgrímur Sigmundsson sem hefur tekið upp þetta mál úr Morgunblaðinu og lesið hér að mér virðist með leyfi forseta, úr Morgunblaðinu, haft eftir einhverjum strámönnum. Mér finnst þetta merkilegur málflutningur að höfða til þess að hafa eftir fólki sem getur ekki einu sinni komið fram undir nafni til að halda því fram að eitthvað sé að gerast sem er ekki að gerast.” Hljóð og mynd fari ekki saman Ingvar Þóroddsson þingmaður Viðreisnar sagði það skjóta skökku við að hafa heyrt þingmenn stjórnarandstöðunnar leggja til að bréf yrði sent til Brussel til að fá á hreint hvað sé hægt að semja um og hvað ekki en nú sé reynt að gera tortryggilegt að utanríkisráðherra hafi átt í viðræðum við ráðamenn í ESB í Brussel, bæði með formlegum og óformlegum hætti. „Það fer ekki alltaf saman hljóð og mynd hjá háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðunnar þegar að Evrópumálunum kemur,” sagði Ingvar. 