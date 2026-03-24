Donald Trump Bandaríkjaforseti greiddi atkvæði í gegnum póst í aukakosningum í Flórída. Hann hefur ítrekað lýst póstatkvæðum í kosningum sem svindli sem hann vilji banna.
Póstatkvæði Trumps barst Palm Beach-sýslu í Flórída samkvæmt opinberum gögnum. Fréttastofa NBC-sjónvarpsstöðvarinnar segir að það komu þó ekki fram hvernig atkvæðið barst sýsluyfirvöldum. Trump var í Flórída um helgina, eins og flestar helgar, en utankjörfundaratkvæðagreiðslunni lauk á sunnudag.
„Póstatkvæði þýðir póstsvindl. Ég kalla þetta póstsvindl og við verðum að gera eitthvað í þessu,“ sagði forsetinn í gær.
Repúblikanaflokkur Trump reynir nú að koma í gegnum þingið frumvarpi sem felur í sér stórtækar breytingar á umgjörð kosninga í Bandaríkjunum, rúmu hálfu ári áður en kosið verður til Bandaríkjaþings.
Þó að Trump hafi ítrekað haldið því fram að póstatkvæði yrðu bönnuð næði frumvarpið fram að ganga á það ekki við rök að styðjast. Það yrði þó töluvert þyngra í vöfum en það hefur verið undanfarin ár. Fjöldi ríkja rýmkaði reglur um póstatkvæði fyrir kosningarnar 2020 sem voru haldnar í miðjum heimsfaraldri kórónuveiru.
Trump hefur ítrekað lýst póstatkvæðum ranglega sem svikamyllu sem hafi meðal annars kostað hann sigur í forsetakosningunum árið 2020. Hann greiddi sjálfur atkvæði með pósti í þeim kosningum.