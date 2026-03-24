Danir ganga að kjörborðinu í þingkosningum í dag en Mette Frederikssen forsætisráðherra boðaði óvænt til kosninganna fyrir um mánuði síðan. Jafnaðarmannaflokkur hennar hefur átt undir högg að sækja undanfarið og kom meðal annars illa út úr síðustu sveitarstjórnarkosningum.
Miðað við skoðannakannanir gæti Frederikssen einnig beðið afhroð í þingkosningunum og tapað sextán sætum af þeim fimmtíu sem hann hefur í dag. Jafnaðarmenn yrðu þó sem fyrr stærsti flokkurinn, fari kosningarnar á þá leið sem kannanir benda til.
Samstarfsflokkar Jafnaðarmanna í ríkisstjórn horfa líklega einnig fram á glötuð þingsæti.
Venstre gæti tapað átta mönnum af 23 og Moderaterna, flokkur Lars Løkke Rasmussen, fjórum af sextán. Hvorki rauða blokk vinstriflokkanna né bláa blokk borgaralegu flokkanna næði þingmeirihluta miðað við skoðanakannanir og gæti því stjórnarmyndun orðið snúin.
Líkur eru taldar á því að utanríkisráðherrann Rasmussen muni standa uppi með pálmann í höndunum og að það verði hann sem ákveði hvort næsta ríkisstjórn verði til vinstri eða hægri.
Um 4,3 milljónir Dana eru á kjörskrá. Kjörstaðir loka klukkan 20.