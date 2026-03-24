Sonur Maradona: „Ef pabbi var Guð er McTominay Jesús" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. mars 2026 10:00 Það er ekki amalegt að vera nefndur í sömu andrá og sjálfur Diego Maradona. vísir/getty Scott McTominay er í miklum metum hjá Napoli og sonur besta leikmanns í sögu félagsins, Diegos Maradona, hrósaði Skotanum í hástert eftir síðasta leik. McTominay hefur slegið í gegn hjá Napoli eftir að hann kom frá Manchester United fyrir síðasta tímabil. Hann var í lykilhlutverki þegar Napoli varð ítalskur meistari í fyrra og var valinn besti leikmaður ítölsku úrvalsdeildarinnar. McTominay hefur haldið uppteknum hætti í vetur og á föstudaginn skoraði hann sigurmark Napoli gegn Cagliari. Eftir leikinn mætti Diego Armando Maradona yngri, sonur Napoli-goðsins sjálfs, í útvarpsviðtal þar sem hann jós McTominay lofi. „Ef pabbi var Guð er McTominay Jesús," sagði Maradona yngri án þess að blikna. Napoli hefur unnið fjóra leiki í röð og er í 3. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar. Liðið getur skotist upp í 2. sætið með sigri á AC Milan í fyrsta leiknum eftir landsleikjahléið. McTominay hefur skorað ellefu mörk í 36 leikjum með Napoli í öllum keppnum í vetur. Á síðasta tímabili skoraði hann þrettán mörk í 36 leikjum, þar af tólf í ítölsku úrvalsdeildinni. McTominay og félagar hans í skoska landsliðinu mæta Japan og Fílabeinsströndinni í tveimur vináttulandsleikjum í lok þessa mánaðar.