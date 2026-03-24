Sonur Maradona: „Ef pabbi var Guð er McTominay Jesús“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Það er ekki amalegt að vera nefndur í sömu andrá og sjálfur Diego Maradona.
Scott McTominay er í miklum metum hjá Napoli og sonur besta leikmanns í sögu félagsins, Diegos Maradona, hrósaði Skotanum í hástert eftir síðasta leik.

McTominay hefur slegið í gegn hjá Napoli eftir að hann kom frá Manchester United fyrir síðasta tímabil. Hann var í lykilhlutverki þegar Napoli varð ítalskur meistari í fyrra og var valinn besti leikmaður ítölsku úrvalsdeildarinnar.

McTominay hefur haldið uppteknum hætti í vetur og á föstudaginn skoraði hann sigurmark Napoli gegn Cagliari.

Eftir leikinn mætti Diego Armando Maradona yngri, sonur Napoli-goðsins sjálfs, í útvarpsviðtal þar sem hann jós McTominay lofi.

„Ef pabbi var Guð er McTominay Jesús,“ sagði Maradona yngri án þess að blikna.

Napoli hefur unnið fjóra leiki í röð og er í 3. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar. Liðið getur skotist upp í 2. sætið með sigri á AC Milan í fyrsta leiknum eftir landsleikjahléið.

McTominay hefur skorað ellefu mörk í 36 leikjum með Napoli í öllum keppnum í vetur. Á síðasta tímabili skoraði hann þrettán mörk í 36 leikjum, þar af tólf í ítölsku úrvalsdeildinni.

McTominay og félagar hans í skoska landsliðinu mæta Japan og Fílabeinsströndinni í tveimur vináttulandsleikjum í lok þessa mánaðar. 

