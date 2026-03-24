Eyjólfur Eyvindarson, formaður Víkur – Vináttufélags Íslands og Kúbu og tónlistarmaðurinn Sesar A, er staddur á Kúbu og fór þangað með hópi fólks sem fór með hjálpargögn til Kúbu. Hópurinn siglir undir heitinu Nuestra America Flotilla og koma flest hjálpargögnin frá Mexíkó. Von er á stóru skipi með hjálpargögnum og olíu í dag.
Aðstæður á Kúbu hafa verið verulega krefjandi eftir að Bandaríkjastjórn handsömuðu Nicolas Maduro, forseta Venesúela, en Venesúela sá Kúbu til dæmis fyrir olíu og öðrum nauðsynjavörum.
„Ég er hluti af loftbrú og skipalest sem ég flaug með hóp 120 manns frá 19 löndum frá Ítalíu, svo er að koma skipalest frá Mexíkó og frá Suður-Ameríku. Þetta verða allt í allt 650 manns frá 33 löndum. Hátt í 100 samtök, vináttufélög og önnur,“ segir hann og að fyrst og fremst séu þau að koma með hjálpargögn til aðstoðar í heilbrigðiskerfinu og sólarsellur. Alls eru um tuttugu tonn að ræða. Rætt var við Eyjólf í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Eyjólfur er að koma til Kúbu í fimmta sinn en hann kom í fyrsta sinn fyrir 30 árum aðeins 19 ára gamall.
„Það eru margir sem eru að koma í fyrsta skiptið þannig að það er líka verið að sýna okkur bara sjúkrahúsin og heimsækja þau og fá tækifæri til að hitta fólk bara og láta okkur vita hvernig ástandið er,“ segir hann og að hópurinn verði fram á föstudag.
Eyjólfur segir að þó svo að ástandið sé slæmt núna sé það ekki eitthvað sem hófst bara í janúar þegar Maduro var handsamaður.
„Það er búið að vera viðskiptabann á landinu í 65 ár, hafbann og Helms-Burton-lögin sem að reyna að koma í veg fyrir til dæmis bara eins og símgreiðslur og öll viðskipti eru mjög erfið en þeir náttúrulega forgangsraða, þannig það rafmagn og sú orka sem þau eiga fer í að halda sjúkrahúsum gangandi og öðrum grunninnviðum.“
Hann segir að Kúbverjar noti það sem þeir hafi til að láta hlutina ganga upp en að sama skapi séu vináttufélög og aðrar þjóðir að styðja þau í gegnum þetta ástand. Stjórnvöld í Mexíkó hafa síðustu daga sent hjálpargögn til Kúbu.
„Þannig að jú, ástandið er erfitt en við finnum hvað þeir eru þakklátir fyrir að við séum hérna og það er von alltaf.“
„Þannig að jú, ástandið er erfitt en við finnum hvað þeir eru þakklátir fyrir að við séum hérna og það er von alltaf.“
Hann segir olíuskortinn verulega krefjandi.
Þú getur náttúrulega bara ímyndað þér einhvern tímann eins og á morgun kæmi engin olía til Íslands. Kúbverjar eru með einhvern hluta sínar eigin olíu og þeir eru búnir að byggja upp með hjálp annarra landa. Grunnrafmagnsþörfin hérna er 2000 þúsund megavött. Þannig það má ekki mikið út af að bera.“
Hann segir Kúbverja þurfa að vera sjálfbæra með margt út af viðskiptabanninu og til dæmis framleiði þau sjálf lyf fyrir lungnakrabbamein og Alzheimer og það sé erfitt að gera það þegar engin olía er og þar með engin orka.
„Þeir geta kannski bara unnið tvo daga í því á viku, þannig að það fer allt bara svona í að halda þessu grunnástandi áfram en það er von á olíu,“ segir hann og að hópurinn sem hann er með fari seinna í dag að taka á móti skipalest með hjálpargögnum, þar með talið olíu, frá Mexíkó.
Eyjólfur segir margt við Kúbu heilla sig. Upphaflega hafi það verið tónlistarmenningin, salsa, en það heilli hann einnig hvernig Kúberjar hafa tekist á við það að hafa þurft að fara sínar eigin leiðir.
„Í grunninn er öllum séð fyrir sínu húsnæði og mat upp í skömmtunarkerfi og svo hefur ferðaþjónustan komið ofan á það,“ segir hann og að upplifi hann aðra hugmyndafræði, ekki sömu gróðasjónarmið og meiri lífsgleði og jákvæðni.
„Hvernig er verið að nota listina til að þú vitir af pirringi og stressi. Það er nú eitt sem Íslendingar geta líka og ég hef tekið til mín, og ég hef tekið til mín, er að nota tjáningu, dans og tónlist til þess að bara svona lifa lífinu.“
Hann segir einnig minnsta mun á sumri og vetri og því sé afar gróðursælt.
„Girðingarstaurarnir hérna, það koma laufblöð á þá,“ segir hann og að landbúnaður sé mestmegnis lífrænn vegna viðskiptabannsins.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur síðustu vikur verið með ýmsar yfirlýsingar um að hann ætli að „taka Kúbu næst“. Þá á eftir Venesúela, Íran, Grænlandi og öðrum löndum sem hann ýmist vill taka eða hefur ráðist inn í síðan hann tók við sem forseti.
„Varðandi Bandaríkjaforseta segir hann ýmislegt og svo dregur hann í land þannig að við vitum eiginlega aldrei hvað hann er að hugsa. En ég hef talað við fólk hérna og ég hef farið heim til fólks og meira að segja þeir sem eru svartsýnastir trúa ekki á að Bandaríkjamenn séu að fara að ráðast inn.“
Hann segir marga hafa varað hann við þessu ferðalagi í aðdraganda þess og óttast að hann gæti ekki komist í flug frá Kúbu láti Trump verða af þessum áætlunum. Eyjólfur segir mikið af ferðamönnum á Kúbu og stöðugar flugsamgöngur.
„Það er svona ákveðin herferð í gangi að fólk eigi ekki að fara hingað og það sé hættulegt, en það er ekki það… Bandaríkin hafa reynt innrás. Það kom bátur með tíu harðvopnuðum mönnum, bátur sem var skráður í Flórída. Hann kom inn 24. febrúar og komst nú ekki langt. Þeir voru stoppaðir þannig að mér finnst að þeir sem eru svartsýnastir, þeir trúa ekki á að það verði ráðist hérna inn.“
Hann segir fólk frekar tala um að Bandaríkin muni reyna að stöðva brottflutta Kúbverja í að senda pening heim. Algengt sé að menntað fólk fari annað að vinna og sendi pening heim. Bandaríkin muni þannig frekar reyna að loka á þetta.
„Mér líður ekki eins og ég sé í hættu hérna. Þetta eru að verða 65 ár. Það er frekar að þeir reyni einhverjar svona aðgerðir, einhvern svona þrýsting.“
Eyjólfur hvetur fólk til að heimsækja Kúbu. Hans hvati fyrir fyrstu ferðina hafi verið að sjá með eigin augum hvernig staðan er. Það hafi verið gott að koma og auðvelt sé að ræða við fólk.
