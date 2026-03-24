Sergej Barbarez, þjálfari bosníska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur sakað þjálfara Brøndby í Danmörku, Steve Cooper, um að hafa sett bosnískan landsliðsmann á bekkinn til að hjálpa Wales sem mætir Bosníu í umspili um sæti á HM síðar í vikunni.
Á blaðamannafundi í gær sagði Barbarez að Cooper hefði ekki notað Benjamin Tahirovic í tveimur síðustu leikjum Brøndby til að hjálpa velska landsliðinu fyrir leikinn mikilvæga gegn Bosníu.
„Benjo sagði mér hluti sem er erfitt að trúa. Það hefur með þjóðerni þjálfarans að gera,“ sagði Barbarez.
„Þegar þjálfarinn óskar þér en ekki landsliðinu þínu góðs gengis ferðu að hugsa. Hann sagði honum að allt yrði eðlilegt eftir landsleikjahléið. Ég er ekki þannig. Ég elska og virði íþróttina og keppnina meira.“
Talsmaður Brøndby hafnar ásökunum Barbarez og segir landsliðsþjálfarann seilast full langt með þeim. Hann benti jafnframt á að varla væru margir stuðningsmenn Wales í Brøndby.
Wales og Bosnía eigast við á heimavelli Cardiff City á fimmtudaginn. Sigurvegarinn mætir annað hvort Ítalíu eða Norður-Írlandi í hreinum úrslitaleik um sæti á HM 31. mars.
Tahirovic, sem er 23 ára miðjumaður, kom til Brøndby frá Ajax í fyrra. Hann hefur leikið 24 landsleiki fyrir Bosníu og skorað tvö mörk.