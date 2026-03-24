Útskýrir af hverju hann var í símanum í miðjum leik Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. mars 2026 12:02 Memphis Depay á fullu í símanum. Memphis Depay, leikmaður Corinthians í Brasilíu og markahæsti leikmaður í sögu hollenska landsliðsins, hefur útskýrt af hverju hann var í símanum á varamannabekknum í leik gegn Flamengo um helgina. Corinthians gerði 1-1 jafntefli við Flamengo á sunnudaginn. Depay var tekinn af velli á 22. mínútu vegna meiðsla. Í seinni hálfleiknum sást hann vera í símanum þar sem hann sat á varamannabekknum. Hollendingurinn hefur nú útskýrt af hverju það var. „Bara til að útskýra þá var ég bara í símanum til að vera í sambandi við læknalið hollenska landsliðsins," skrifaði Depay á X. „Ég kom út til að styðja liðið mitt þegar ég gat setið inni í búningsklefa meiddur. Ég er líka svekktur með úrslit leiksins." Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.I came outside to show support to my team while I could've stayed inside the dressing room with the injury. I'm Upset with the result of the game as well.…— Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026 Holland mætir Noregi og Ekvador í tveimur vináttulandsleikjum í lok þessa mánaðar. Leikirnir eru liður í undirbúningi hollenska liðsins fyrir heimsmeistaramótið í sumar. Depay, sem er 32 ára, hefur skorað 55 mörk í 108 landsleikjum. Hann hefur leikið með Corinthians frá því í september 2024.