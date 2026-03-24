Út­skýrir af hverju hann var í símanum í miðjum leik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Memphis Depay á fullu í símanum.
Memphis Depay, leikmaður Corinthians í Brasilíu og markahæsti leikmaður í sögu hollenska landsliðsins, hefur útskýrt af hverju hann var í símanum á varamannabekknum í leik gegn Flamengo um helgina.

Corinthians gerði 1-1 jafntefli við Flamengo á sunnudaginn. Depay var tekinn af velli á 22. mínútu vegna meiðsla.

Í seinni hálfleiknum sást hann vera í símanum þar sem hann sat á varamannabekknum. Hollendingurinn hefur nú útskýrt af hverju það var.

„Bara til að útskýra þá var ég bara í símanum til að vera í sambandi við læknalið hollenska landsliðsins,“ skrifaði Depay á X.

„Ég kom út til að styðja liðið mitt þegar ég gat setið inni í búningsklefa meiddur. Ég er líka svekktur með úrslit leiksins.“

Holland mætir Noregi og Ekvador í tveimur vináttulandsleikjum í lok þessa mánaðar. Leikirnir eru liður í undirbúningi hollenska liðsins fyrir heimsmeistaramótið í sumar.

Depay, sem er 32 ára, hefur skorað 55 mörk í 108 landsleikjum. Hann hefur leikið með Corinthians frá því í september 2024.

