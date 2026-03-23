Zinedine Zidane hefur gert munnlegt samkomulag um að taka við franska fótboltalandsliðinu samkvæmt heimildum franskra fjölmiðla.
Zinedine Zidane mun taka við af Didier Deschamps sem þjálfari franska karlalandsliðsins í knattspyrnu í sumar, en munnlegt samkomulag hefur þegar náðst milli fyrrverandi stjörnu Real Madrid og franska knattspyrnusambandsins að því er heimildir Le Parisien herma.
Équipe de France : Zidane à la tête des Bleus, c’est comme si c’était fait➡️ https://t.co/TohK0tU0u0 pic.twitter.com/SaqZNbFEfS— Le Parisien (@le_Parisien) March 22, 2026
Brottför Didier Deschamps frá franska landsliðinu kemur eftir fjórtán farsæl ár en það hefur verið verst geymda leyndarmálið í franskri knattspyrnu að hann væri að hætta. Zidane, sem lauk sínu öðru tímabili sem stjóri Real Madrid árið 2021, hefur lengi verið ætlað þetta hlutverk. Zidane, sem er 53 ára, hefur beðið eftir því að samherji hans frá HM 1998 myndi hætta svo hann gæti tekið við starfinu.
Hann hefur þurft að bíða lengur en hann bjóst við í fyrstu en hann verður formlega ráðinn þegar HM 2026 er lokið fyrir Frakkland.
Síðasta atriðið sem þarf að ganga frá áður en hann getur skrifað undir samninginn snýr að starfsliði hans og hversu stórt teymi hans getur verið.
Í viðtali við franska dagblaðið Le Figaro sem birtist á sunnudag viðurkenndi forseti FFF, Philippe Diallo, í fyrsta sinn að hann vissi hver eftirmaður Deschamps yrði.
„Ég veit hver það er,“ var svar hans. Hann gaf ekki upp nafn Zidane en heimildir annarra franskra miðla hafa staðfest nafn hans.
Zinedine Zidane will succeed Didier Deschamps as France national team head coach in the summer, with a verbal agreement already reached, sources have told @LaurensJulien. He will officially be appointed once the 2026 World Cup is concluded for France. pic.twitter.com/w0fzvaU5cc— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026
