Fótbolti

Zinedine Zidane tekur við franska lands­liðinu í sumar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
 Zinedine Zidane hefur ekki þjálfað lið í fimm ár eða síðan hann var síðast með Real Madrid.
 EPA-EFE/JUANJO MARTIN

Zinedine Zidane hefur gert munnlegt samkomulag um að taka við franska fótboltalandsliðinu samkvæmt heimildum franskra fjölmiðla.

Zinedine Zidane mun taka við af Didier Deschamps sem þjálfari franska karlalandsliðsins í knattspyrnu í sumar, en munnlegt samkomulag hefur þegar náðst milli fyrrverandi stjörnu Real Madrid og franska knattspyrnusambandsins að því er heimildir Le Parisien herma.

Brottför Didier Deschamps frá franska landsliðinu kemur eftir fjórtán farsæl ár en það hefur verið verst geymda leyndarmálið í franskri knattspyrnu að hann væri að hætta. Zidane, sem lauk sínu öðru tímabili sem stjóri Real Madrid árið 2021, hefur lengi verið ætlað þetta hlutverk. Zidane, sem er 53 ára, hefur beðið eftir því að samherji hans frá HM 1998 myndi hætta svo hann gæti tekið við starfinu.

Hann hefur þurft að bíða lengur en hann bjóst við í fyrstu en hann verður formlega ráðinn þegar HM 2026 er lokið fyrir Frakkland.

Síðasta atriðið sem þarf að ganga frá áður en hann getur skrifað undir samninginn snýr að starfsliði hans og hversu stórt teymi hans getur verið.

Í viðtali við franska dagblaðið Le Figaro sem birtist á sunnudag viðurkenndi forseti FFF, Philippe Diallo, í fyrsta sinn að hann vissi hver eftirmaður Deschamps yrði.

„Ég veit hver það er,“ var svar hans. Hann gaf ekki upp nafn Zidane en heimildir annarra franskra miðla hafa staðfest nafn hans.

Franski boltinn HM 2026 í fótbolta

